藤井夏恋、夫アイドラYU＆両親たちとの披露宴6ショットにファン感動「もらい泣きしそう」「素敵なパパママ」
【モデルプレス＝2025/12/26】モデルの藤井夏恋が12月25日、自身のInstagramを更新。夫で4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの結婚式での写真を公開し、話題となっている。
【写真】29歳元E-girls「素敵なパパママ」父母顔出し披露宴ショット
藤井は「明治神宮での神前式。明治記念館での披露宴」とつづり、挙式・披露宴の写真を公開。挙式の最中の写真や、目頭を押さえる自身の父親のソロショット、両親たちと6人で並んだ写真などを披露した。
この投稿に、ファンからは「最高の集合写真」「素敵なパパママ」「とても幸せそう」「綺麗な花嫁さん」「もらい泣きしそう」などと反響が寄せられている。
藤井とYUは2024年12月5日にInstagramで結婚を報告。「将来的には夫婦での新しい形のクリエイションも皆様にお届けできたら」と連名で書面を投稿していた。（modelpress編集部）
◆藤井夏恋、夫・YU＆両親との6ショット公開
◆藤井夏恋＆YUの投稿に反響
