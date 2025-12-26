横田真悠、美脚全開スタイルに熱視線「等身すごい」「小顔際立ってる」
【モデルプレス＝2025/12/26】モデルで女優の横田真悠が12月25日、自身のInstagramを更新。TBS系「ラヴィット！」（毎週月〜金曜あさ8時〜）出演時の衣装を複数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「ラヴィット！」レギュラー美女モデル「等身すごい」膝上ミニで圧巻美脚際立つ
横田は「Merry Christmas 今月もラヴィット！ありがとございました！」と綴り、ベージュ系のセットアップに身を包み、ミニ丈のワンピースから伸びる美しい脚が際立つスタイリングを披露。その他3パターンの衣装も投稿し、「来年も皆さんと一緒に楽しい朝を迎えられますように」と、思いを伝えている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「等身すごい」「小顔際立ってる」「どの衣装も素敵」「来年も楽しみ」「着こなし方に憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆横田真悠、美脚際立つ衣装公開
◆横田真悠の投稿に反響
