元乃木坂46与田祐希、サンタコスプレ姿に反響「可愛すぎる」「スリッパ持ってるのがツボ」
【モデルプレス＝2025/12/26】元乃木坂46の与田祐希が12月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。サンタクロースのコスプレ姿を公開し、注目を集めている。
【写真】元乃木坂人気メンバー「可愛すぎる」話題のサンタコスプレ姿
与田は「メリークリスマス」と綴り、サンタクロースのコスチューム姿を投稿。白い縁取りのついた赤いサンタ服に黒の太いベルトを合わせ、黒いブーツ風のソックスを履いたスタイルを公開。サングラスをかけ、スリッパを持ち、にこやかな笑顔の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「サンタ姿が可愛すぎる」「笑顔に癒される」「スリッパ持ってるのがツボ」「クリスマス感満載で嬉しい」「楽しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆与田祐希、サンタコスプレ披露
◆与田祐希の投稿に反響
