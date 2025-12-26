2025年12月31日に解散ライブを行う音楽ユニット・Repezen Foxx（レペゼンフォックス）が、12月25日にYouTubeを更新。楽屋の様子を公開した。

「僕たち仲直りしました」

レペゼンフォックスをめぐっては、DJ社長が23年12月に失踪し、他のメンバーも24年1月から相次いで脱退。25年1月にはグループにメンバーが不在という状態になったが、6月になり、解散ライブを行うことを発表した。脱退した元メンバーも解散ライブに出演する。

12月23日に公開した動画では、「僕たち仲直りしました」として、DJ社長とメンバーがレコーディングを行ったり、その後日本酒を飲んだりする様子を公開した。

そして25日、「メンバーが仲直りした直後の楽屋」と題した動画を投稿。イベント出演時の控室で、DJふぉいさんがDJ社長にラムネ団子を「あーん」したり 、空港で談笑したりと、メンバーの仲睦まじい様子を公開した。

コメント欄には「頼むからこれからもYouTube続けてくれ」「やっぱ社長真ん中居るだけでメンバー各々魅力が増し増しになる。解散するの辞めて欲しい」「仲直りしたんならもう解散しないでいいじゃん」「もう諦めて一緒にやっていけ！頼む」などと書き込まれている。