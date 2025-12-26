飯豊町のふるさと納税の返礼品をめぐり、本来送る飯豊町産のコメではなく、熊本県産のコメが納税者に送られていた問題で、町の調査の結果、コメの発送を行った業者が熊本県内の自治体からの発注と勘違いしたことが原因と判明しました。



嵐 正人飯豊町長「全町民に多大なるご心配とご迷惑、ご不満をおかけしたことを深くおわび申し上げる」



この問題は、飯豊町のふるさと納税返礼品のコメ「飯豊の幸」について、コメの袋詰めや発送作業を請け負っていた福岡県内の業者が、本来送るべき飯豊町産のコメではなく、誤って熊本県産のコメを袋詰めし、納税者に送っていたものです。

飯豊町は12月上旬、職員を派遣して、業者への聞き取り調査などを行いました。

25日は、誤って発送した福岡県内の業者の業務を管理している熊本県の企業12「未来創造」と「未来創造」に業務を委託した町の担当者が、町議会で調査結果を報告しました。

それによりますと、「未来創造」は熊本県内の自治体のふるさと納税を以前から取り扱っていて、袋詰めや発送を行った業者は、発注書に「未来創造」と書かれていたことから、発注は熊本県内の自治体分のもので熊本県産のコメを送ると誤り、袋詰めしてしまったということです。

飯豊町によりますと、今回のコメの返礼品の発送は、県内や近隣の県の事業者などが作業する余裕がなかったため、東北地方よりも早くコメの収穫が終わる九州地方の「未来創造」に委託したということです。





嵐 正人飯豊町長「連絡、相談、連携を密にする必要があった。返礼品の仕様1つにとってもこういう仕様になりますという連絡がないのであればどうなりますかと町からの問い合わせだったり町としての対応の不足さがあったと思う」町は今後、ふるさと納税の寄付を募集する前に必ず返礼品の現物を確認するといった再発防止策に取り組むとしています。飯豊町と「未来創造」との契約は来年度末までとなっていて、それまでは業務委託を継続するということです。また、その後については未定としています。誤って発送したコメは1908件、寄付額は4738万8000円に上っています。「未来創造」は発送を行った業者に対し、飯豊町産のコメを改めて納税者に送るよう指示していて、現在、全件の発送を完了しているということです。