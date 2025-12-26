映画「コンフィデンスマンＪＰ」（田中亮監督）などに出演していた、女優の織田梨沙が２６日、インスタグラムを更新し、第１子となる男児を出産したことを発表した。

織田は「先月、第一子となる男の子を出産しました 母子ともに健康です」とつづり、赤ちゃんの小さな足元をアップ。「これからもよろしくお願いします」と呼びかけた。

また、夫でサッカーＪ１名古屋ＭＦ椎橋慧也もインスタグラムで「今シーズンも多大なるご支援ご声援ありがとうございました！どんな時も一緒に戦ってくださったグランパスファミリーの皆様に感謝しています！」とつづり、続けて「この場を借りてご報告させてもらいます。先月第一子となる男の子が産まれました。長い間頑張ってくれた妻、元気に産まれてきてくれた息子に感謝して、より一層精進していきます！良いお年を！」と妻の出産を報告した。

織田は今年２月、ＳＮＳで椎橋との結婚を発表した。「この度 去年の１２月吉日に椎橋慧也と織田梨沙は結婚いたしましたとこをこの場で報告させていただきます」とし、「まだまだ未熟な２人ですが これからは夫婦としてお互いに支え合いどんな困難も乗り越えて笑顔を絶やさないよう歩んでいけたらと思います お仕事も精進してまいりますのでこれからもよろしくお願い致します」と伝えていた。