ＮＨＫは２６日、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の曲順を発表した。最終歌唱者は３人組バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が務める。ミセスは初の大トリとなる。

２０１８年の紅白で、サザンオールスターズが大トリの嵐の歌唱後に特別枠で「究極の大トリ」として最終歌唱者を務めた例があるものの、白組、紅組としてロックバンドが大トリを務めるのは、第１回（１９５１年）から数えて７０年以上の紅白の歴史において初の快挙。紅白では「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」を歌唱することがすでに発表になっているが、晴れやかな楽曲で祝祭ムードたっぷりに紅白のフィナーレを飾ってくれそうだ。

今年デビュー１０周年を迎えたミセスはこのほど、自身最大規模の５５万人を動員する５大ドームツアーを完走したばかり。またボーカル・ギターの大森元貴は、今年前期のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で作曲家のいせたくや役を好演した。２２年３月から始まった「フェーズ２」は今年で完結し、来年元日からは「フェーズ３」に向かう。今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」だが、フェーズ２から３へとつながる歌声に注目が集まりそうだ。

なお、紅組はＭＩＳＩＡが７年連続７回目のトリを務める。