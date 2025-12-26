【紅白】『あんぱん』SPステージにアンパンマンら登場
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の曲順が26日、発表された。見どころも合わせて明らかになり、「あんぱん」スペシャルステージに「アンパンマン」となかまたちが登場することが決定した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
同局は「紅白司会の今田美桜さんが主人公・のぶを演じた、連続テレビ小説「あんぱん」の紅白スペシャルステージには、嵩役・北村匠海さんなどの豪華キャストに加え、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンら「それいけ！アンパンマン」のなかまたちが登場！小さなお子さまはもちろん、世代を超えてつながるステージ、どうぞお楽しみください！」と呼びかけている。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
