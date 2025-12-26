【紅白】Perfume、活動休止前ラストステージの見どころ発表 「振付・演出にMIKIKOさんが参加。Perfumeの歴史を濃縮したステージ」
NHKは26日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の曲順、新たな見どころを発表した。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
Perfumeは、2025年末をもってコールドスリープ（活動休止）に入る。これを前に、紅白がラストステージとなる。17回目出場。後半で、「ポリリズム」〜「巡ループ」の「Perfume Medley 2025」を披露する。
これについて、NHKは「これまで紅白の舞台で世間に衝撃を与えてきたPerfumeのパフォーマンスには、振付・演出にMIKIKOさんが参加。Perfumeの歴史を濃縮したステージ、ご期待ください！」と伝えた。
紅組のトリは7年連続でMISIA。その後、白組のMrs. GREEN APPLEが大みそかの宴を締めくくる。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
Perfumeは、2025年末をもってコールドスリープ（活動休止）に入る。これを前に、紅白がラストステージとなる。17回目出場。後半で、「ポリリズム」〜「巡ループ」の「Perfume Medley 2025」を披露する。
これについて、NHKは「これまで紅白の舞台で世間に衝撃を与えてきたPerfumeのパフォーマンスには、振付・演出にMIKIKOさんが参加。Perfumeの歴史を濃縮したステージ、ご期待ください！」と伝えた。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。