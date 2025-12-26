来年1月1日に開催される駅伝の実業団ナンバーワン決定戦、ニューイヤー駅伝（第70回全日本実業団対抗駅伝）。群馬県庁前を発着点に全7区間、100キロで行われ、節目の70回記念大会は全40チームで“新年最初の日本一”を争う。レースの中継中は、視聴者参加型のゲーム企画「TBSファンタジー駅伝®」を実施。昨年度開催された実業団駅伝の各番組（TBS放送）でも行われ、合計約22,000人が参加したデジタル連動施策で、今大会もレースとゲームを同時に楽しむことができる。

【一覧】ニューイヤー駅伝エントリー発表 “王者”旭化成は葛西潤にルーキー・山本歩夢、トヨタ自動車は鈴木芽吹ら強力布陣で王座奪還へ

レースは最多26回優勝の王者・旭化成 、Honda、トヨタ自動車、GMOインターネットグループの前回大会上位4チーム中心の展開となるか。東京世界陸上やパリ五輪で3000m障害8位入賞の三浦龍司（SUBARU）をはじめ、日本のトップランナーがエントリーしている。

「TBSファンタジー駅伝®」は、エントリーチームを組み合わせ、自分だけの「最強駅伝チーム」をつくり、総合タイム‧順位をポイント化して競うゲーム企画。実際のレース結果がそのままスコアに連動するもので、選手の激走がポイントになる。LINEアカウントを使用し無料で参加が可能で、エントリーはレースのスタート時間、1月1日（木）午前9時15分まで。ランキング上位者やリエントリー上位者には抽選で出場選手のサイン入りグッズなどが当たる。（※詳細は公式ホームページに記載）

【ニューイヤー駅伝・出場全40チーム】

■東日本（13チーム）

ロジスティード、GMOインターネットグループ、SUBARU、サンベルクス、

JR東日本、M&Aベストパートナーズ、富士通、ヤクルト、コニカミノルタ、Honda、プレス工業、花王、ＮＤソフト

■中部（7チーム）

トヨタ紡織、トヨタ自動車、愛三工業、愛知製鋼、中央発條、NTN、トーエネック

■北陸（2チーム）

YKK、セキノ興産

■関西（5チーム）

住友電工、SGホールディングス、大阪ガス、大塚製薬、大阪府警

■中国（4チーム）

中国電力、中電工、マツダ、JFEスチール

■九州（9チーム）

三菱重工、クラフティア、黒崎播磨、トヨタ自動車九州、安川電機、西鉄、

ひらまつ病院、旭化成、戸上電機製作所