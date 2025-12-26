日本アイスホッケー連盟は２５日、来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する女子日本代表（スマイルジャパン）の２３選手を発表した。

主将は４度目の五輪となるＤＦ小池詩織（道路建設）が務め、２０２２年北京五輪代表のＦＷ志賀紅音（ルレオ）らがメンバー入り。ＦＷ輪島夢叶（道路建設）や１６歳のＤＦ秋本なな（同）ら１１人が初選出となった。

「強さ・速さ・連携理解」重視

同日に選手らが北海道苫小牧市で記者会見し、飯塚祐司監督は選考理由に「コンタクト（接触）プレーに耐えるフィジカル、プレーと判断の速さ、チームプレーへの理解」を挙げた。約半数が初の五輪代表というフレッシュな顔ぶれで、「複数回出ている選手には（五輪に臨む）メンタリティーを伝えてもらいたい。ただ、最近の若い選手は緊張したそぶりがなく、堂々としている。力を出し切れず終わる選手はいないんじゃないか」と期待した。

北京五輪は６位だったが、ミラノ五輪では「ベスト４に進出し、メダル獲得を目指す」と飯塚監督。世界ランキング８位の日本は、今年２月のミラノ五輪最終予選は３戦全勝で五輪出場権を獲得した。ただ、同４月の世界選手権は準々決勝で強豪のカナダに１―９で敗れており、同国や米国、フィンランドなどランク上位のチームにどこまで迫れるかが注目される。

ミラノ五輪の１次リーグは出場１０チームが２組に分かれて戦う。日本は世界ランキングが低い５チームで争うＢ組に入り、同組の上位３チームが決勝トーナメントに進む。

「Ｂ組を首位通過しないと、その先は難しい」と飯塚監督。その上で２月６日の初戦・フランス戦をポイントに挙げ、「（勝って）自信を持てればチーム全体がポジティブになれる」と期待した。主将の小池は、「海外選手は個人技が強い。うち（日本）は全員が役割を理解し、それを全うして勢いをつけられれば、どの国にも劣らない力を発揮できる」と力を込めた。

日本は今後、国内合宿を経て、１月中旬からドイツで強化合宿を実施。同国代表などとの強化試合を経て、ミラノ入りする予定。