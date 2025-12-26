¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡¢27Æü³«Ëë¡¡µÇ°Âç²ñ¤Ç56¹»¤¬»²²Ã
¡¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ï27Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£µÇ°Âç²ñ¤Î¤¿¤áÎãÇ¯¤è¤ê5¹»Â¿¤¤56¹»¤¬»²²Ã¡£³«²ñ¼°¤Ç¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤ÎÀ¾±º¾ÏÇî¼ç¾¤¬Áª¼êÀëÀÀ¤òÌ³¤á¤ë¡£·è¾¡¤ÏÍèÇ¯1·î7Æü¡£
¡¡Âè1Æü¤Ïè¬·Ì³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¡½¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºåÂè2¡Ë¤Ê¤É1²óÀï10»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½é½Ð¾ì¤Î·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¤È¡¢´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±à¤ÏÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê°¦ÃÎÂè1¡Ë¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦ÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬Âè1¡Ë¤Ê¤É¥·¡¼¥É¤Î8¹»¤Ï30Æü¤Î2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¡£ÍèÇ¯1·î1Æü¤Î3²óÀï¸å¤Ë²þ¤á¤ÆÃêÁª¤ò¹Ô¤¤¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò·è¤á¤ë¡£