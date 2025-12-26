吉住が力説！「ミーハーってめちゃくちゃ大事」 30歳で変化したイベントごとへの向き合い方

12月25日（木）に配信されたテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』 。

MCの吉住が、かつての“孤独”なスタンスから一転、イベントを積極的に楽しむようになったきっかけと、現代社会を生き抜くための持論を展開した。

リスナーの孤独を感じる話として、「イベントの日はあえて夜遅い時間に売れ残りの惣菜やスイーツを買う」という投稿があったのに対し、吉住は「同じ過ごし方してるかも…」と共感しつつも、自身の変化について言及。

吉住は「29歳過ぎたあたり、30くらいから（イベントを）楽しまないと損だなって思った」と、意識が変わったことを告白。

現在は「（クリスマスなど）この時期にしか出ないケーキとか食べ物」を目当てに、イベントを肯定的に捉えて楽しみに生きているという。

さらに吉住は、自身の経験から「イベントごと大好きな人を隣に置いておくって大事なんですよ」と力説。

「ミーハーってめちゃくちゃ大事な存在」だとし、世の中で何が起こっているかを教えてくれる人がそばにいないと、社会から「置いていかれる」と危機感を語っていた。