¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥óÀïµ¡×Âè32ÏÃ¡ÖËÌ¶ËÊÔ XⅣ¡¡¥¬¥ó¥À¥àÂçÃÏ¤ËÎ©¤Ä¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡×¤¬¥³¥ß¥×¥ì¤Ç¸ø³«¡ª
¡¡¥Òー¥íー¥º¤Ï12·î26Æü¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤Æ¥Þ¥ó¥¬¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥óÀïµ¡×Âè32ÏÃ¡ÖËÌ¶ËÊÔ XⅣ¡¡¥¬¥ó¥À¥àÂçÃÏ¤ËÎ©¤Ä¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¹¥Èー¥êー¶¨ÎÏ¡¦ÂçÌîÌÚ´²»á¡¢ Ì¡²è¡¦¥¸¥¸&¥Ô¥ó¥Á»á¡¢¸¶ºî¡¦ÌðÎ©È¥»áµÚ¤ÓÉÙÌîÍ³Íªµ¨»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¡£¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥ó¤ÎÌÜÀþ¤Ç°ìÇ¯ÀïÁè¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Öー¥ó¤È¥µ¥¯¥¢¤¬î°íð¡£¥µ¥¯¥¢¤«¤é¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
Âè32ÏÃ¡ÖËÌ¶ËÊÔ XⅣ¡¡¥¬¥ó¥À¥àÂçÃÏ¤ËÎ©¤Ä¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡×¤Î¥Úー¥¸¡Úµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥óÀïµ¡Û
¿·¤¿¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¡Ö°ìÇ¯ÀïÁè¡×Èá°¥¤ÎÀïµ¨¡¨¡¡£¥¸¥ª¥óÊ¼¡È¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥ó¡É¤Ï·É°¦¤¹¤ë¥¬¥ë¥Þ¡¦¥¶¥ÓÂçº´¤Î¤â¤È¤Ç·±Îý¤ËÎå¤à¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÌðÀè¤Ë¡ÈÏ¢Ë®¤ÎÇò¤¤°Ëâ¡É¤³¤È¥¬¥ó¥À¥à¤¬¸½¤ì¡Ä¡Ä¡£¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½ー¥É¡ÖÂçÀ¾ÍÎ¡¢·ì¤ËÀ÷¤á¤Æ¡×¡ÊÂè28ÏÃ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥ó¤ÎÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¯¿·¤¿¤Ê°ìÇ¯ÀïÁè¡¢³«Ëë¡ª
(C)ÂçÌîÌÚ´²¡¦¥¸¥¸&¥Ô¥ó¥Á / ¥Òー¥íー¥º
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º