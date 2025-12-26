【第十一服】 12月26日 公開

【拡大画像へ】

ヒーローズは12月26日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第十一服「魔女と純真」前編をコミプレにて公開した。

本作は、窓辺で煙草を燻らせるダウナーな魔女シエンと、しっかり者の弟子・タマが織りなす、堕落的日常コメディ。今回は、“錬金の魔女”レアがテントの中に大量の資金を貯めている姿が描かれる。タマからの呼びかけをみた彼女だが、「魔女」というワードにモヤモヤするばかりで……。

現在コミプレでは、直前のエピソードなどの無料公開も行なわれている。

【最新話】

□第十一服「魔女と純真」前編のページ

【魔女とくゅらす】

遥か昔、才ある魔女シエンは、魔女狩りから弟子タマを逃がし、姿を消した――。 それから、数百年が経ち、二人は現代「日本」でついに再会する！！ だが、かつての面影はなく、窓辺で煙草を燻らせる”ダウナーな魔女”がそこにいた…！？

しっかり者のタマと、無気力なシエンが繰り広げる、堕落的日常コメディ！！

(C)柴田康平 / ヒーローズ