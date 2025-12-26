2026年1月7日よりテレ東系で放送がスタートする宮本茉由主演の水ドラ25『この愛は間違いですか～不倫の贖罪』のメインビジュアルと予告映像、第1話の場面写真が公開された。また、オープニング曲をhitomiが担当することが発表された。

本作は、『SNS狂の女～自己顕示欲のバケモノ～』をはじめ女性の悩みや社会の闇をテーマにした作品を手がける乙葉一華が原作を担当し、『超鈍感モブにヒロインが攻略されて、乙女ゲームが始まりません@COMIC』などの久松ゆのみが作画を担当した共作の同名漫画を実写ドラマ化する、4人の男女の秘密の関係が交錯する不倫サスペンス。

主人公・松本菜穂（宮本茉由）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え夫婦円満だと思っていた。そんなある日、同僚からのある一言によってセックスレスであることを自覚する。このままではいけないと感じた菜穂は、省吾がその気になるように一念発起するが空回り。そんな中、省吾は職場の同僚・浅野綾香（片山萌美）から「私のセフレにならない？」と不倫の誘いを持ち掛けられ次第に心揺さぶられていく。一方、満たされない心境の菜穂もまた、高校時代の元カレ・白川徹（戸塚祥太）と偶然再会し、その変わらぬ優しさに心の拠り所を求め始める。夫の“裏切り”、愛人の“野心”、元カレの“献身”。4人の男女による秘密の関係が複雑に交錯し、一線を越えた夫婦の日常が予測不能な心理戦へと変貌していく。

公開されたメインビジュアルは、秘密を抱えた4人の表情が印象的なものとなっており、第1話場面写真にも不穏な空気が漂っている。

Tverで公開された予告映像には、「私のセフレにならない？」など“禁断の台詞”が飛び交っている。

本作のオープニングテーマは、hitomiの新曲「Stand by...」に決定。CDデビュー30周年というアニバーサリーイヤーの集大成として11月3日に開催されたオンラインライブにて、サプライズで初披露された。発表に際しhitomiからはコメントも到着した。

・hitomi（オープニングテーマ担当）コメント

このたび、オープニングテーマを担当させて頂くことになりましたhitomiです。今作の企画書を拝見したとき、「人には誰しも気づかないうちに、誰かを傷つけていることがある」という一文があり、ハッとさせられました。この作品では、様々なすれ違いが描かれます。一方の「正しさ」や「清らかさ」が、他方にとっての「悲しみ」や「濁り」に繋ってしまう。そこに、途方もない怖さと切なさを覚えました。それでも......他人との関係を諦めたくない！今回の曲には、そんな願いを込めています。タイトルの「Stand by...（スタンバイ）」は、「準備できている」という意味で知られていますが、「いつでも救えるように近くで見守る」というニュアンスも持っています。泥々とした人間ドラマの傍で、この曲が何を掬い上げるのか今から楽しみです。

（文＝リアルサウンド映画部）