瑞光<6279.T>が３日ぶりに反発している。２５日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２月２１日～１１月２０日）連結決算が、売上高１５９億３７００万円（前年同期比１４．４％増）、営業利益６億６０００万円（前年同期２億９９００万円の赤字）、最終利益４億５７００万円（同７億２９００万円の赤字）と大幅黒字転換したことが好感されている。



主に日本、中国及び欧州向けに、小児用紙おむつ製造機械や大人用紙おむつ製造機械が伸長した。また、原価率の改善や販管費の抑制が進んだことも寄与した。なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高２２０億円（前期比１０．３％増）、営業利益１０億円（前期３億７００万円の赤字）、最終利益８億２０００万円（同７億８８００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS