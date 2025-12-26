本国中国で3週連続No.1、興行収入176億円超えを記録した映画『Be Somebody（英題）』が、『夜鶯 ―ある洋館での殺人事件―』の邦題で2026年2月27日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開されることが決定した。

2022年百花賞最優秀脚本賞を受賞した本作は、戦後の混沌とした上海が舞台のミステリー。未解決猟奇殺人を題材に、落ち目の映画人たちが一夜で大ヒット脚本を作るため密室に集められるが、そこには本物の犯人も同席しており、虚実入り乱れる命懸けの推理が展開する。

1940年代、戦後の混乱期にある上海。落ちぶれた映画監督、芽が出ない脚本家、再起を期す元花形女優、敏腕プロデューサーなど、名声と富に飢えた映画業界人が、謎の富豪の呼びかけで豪華な洋館に集結する。彼らに課せられた課題は、世間を騒がせた未解決の猟奇殺人事件を題材に、一夜で大ヒットする映画脚本を完成させること。そして、この極秘会議には、事件の真相を誰よりも知る人物が同席していた。なんと事件の“本物の殺人犯”が同席していたのだ。恐怖と野心に駆られた業界人たちは、真犯人から事件の真相を聞き出し、脚本に落とし込もうと命懸けの推理戦を繰り広げる。やがて、虚実が入り乱れる密室で、彼らが暴き出す事件の真相は、いつしか、彼ら自身の過去や秘密と危険に繋がっていく。彼らが一晩で完成させるのは、歴史に残る傑作映画か、それとも彼ら自身の運命を決定づける事件の結末か。

売れない脚本家・李家輝（リージアフイ）を演じたのは、『君、花海棠の紅にあらず』の尹正（イン・ジョン）。一時代を築いた名女優・蘇夢蝶（スーモンディエ）役を蠟家佳（ドン・ジアジア）が演じた。さらに、『流転の地球』の楊皓宇（ヤン・ハオユー）をはじめ、陳明昊（チェン・ミンハオ）、張本莘（チャン・ベンユー）らが共演に名を連ねている。

あわせて公開された場面写真では、出演者らが緊張感をはらんだ意味深な表情を浮かべた様子が切り取られている。

（文＝リアルサウンド映画部）