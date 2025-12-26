15時の日経平均は272円高の5万680円、アドテストが116.32円押し上げ 15時の日経平均は272円高の5万680円、アドテストが116.32円押し上げ

26日15時現在の日経平均株価は前日比272.45円（0.54％）高の5万680.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は618、値下がりは917、変わらずは63と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を116.32円押し上げている。次いでファストリ <9983>が89.85円、ＳＢＧ <9984>が78.22円、東エレク <8035>が33.09円、イビデン <4062>が9.36円と続く。



マイナス寄与度は16.71円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、ファナック <6954>が12.03円、住友電 <5802>が9.83円、信越化 <4063>が7.52円、豊田通商 <8015>が4.91円と続いている。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、情報・通信、海運、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、ガラス・土石、建設が並んでいる。



※15時0分0秒時点



株探ニュース

