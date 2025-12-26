過去最高、中国の通年ETF規模が127兆円超に

中国公募ファンド市場は2025年に歴史的な飛躍を遂げました。上場投資信託（ETF）の規模は5兆7800億元（約127兆円）に上り、ファンド・オブ・ファンズ（FOF）の年内発行規模は800億元（約1万7600億円）を上回り、いずれも過去最高記録を更新する見通しです。

中国市場でのETF規模は5兆7800億元に達し、年間の増加額は2兆元（約44兆円）を上回り、53%以上の成長率になる見込みです。かつては中国のETF規模が、ゼロから1兆元（約22兆円）になるまでに14年間も要したことに対し、今年はわずか4カ月で4兆元（約88兆円）から5兆元（約110兆円）に達する飛躍的な成長を遂げたことです。

また、現時点までに24の科創債（科学イノベーション債）ETFの合計規模は、発行時規模の697億7300万元（約1兆5400億円）から269％増の2576億6400万元（約5兆6700億円）に達し、うち16銘柄が100億元（約2200億円）級のラインアップに名を連ねることになりました。

2025年は中国のFOFにとっても「爆発的な1年」になりました。年間で新規発行された79本のFOFの募集総額は過去3年の年間発行規模を上回る803億5400万元（約1兆7700億円）に達し、1銘柄当たりの平均発行規模は10億4900万元（約231億円）と、前年の3倍以上になりました。（提供/CRI）