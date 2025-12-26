J1横浜Mは26日、来季も引き続き日産自動車とトップパートナー契約を継続すると発表した。

クラブは「このたび横浜F・マリノスは、日産自動車株式会社（所在：神奈川県横浜市）より、明治安田J1百年構想リーグもトップパートナー（公式ユニフォーム 胸部）として、引き続きご支援いただくことが決定しましたので、ご報告します」と発表。

日産の社長兼最高経営責任者イヴァン・エスピノーサ氏もクラブを通じてコメントし、「明治安田J1百年構想リーグの開幕に向け、とてもワクワクしています。日産自動車は、新シーズンも横浜F・マリノスのトップパートナーとしてチームを応援し、チームと一緒に戦ってまいります」と強調した。

そして「横浜をホームタウンとするF・マリノスの勝利と将来に向けた発展を支援し、神奈川県、横浜市の地域社会に貢献していきます。そして、日産自動車もF・マリノスの活躍と共に、大きく飛躍していけるよう挑戦を続けてまいります。決して諦めない姿勢で、昨シーズン最後まで戦い抜いた勢いをそのままに、新シーズンに突入するF・マリノスの戦いにぜひ、ご期待ください。F・マリノスのファン・サポーターの皆さま、そして横浜を愛する全ての人々に、勇気と感動を」と呼びかけた。

横浜Mを巡っては、親会社の日産の経営不振により、一部で横浜M運営会社の株式売却を検討しているとの報道がなされたが、10月に「筆頭株主であり続けます」とのコメントを発表して身売りを否定していた。