文部科学省の学校基本調査で、大学などへの進学率を算出する際の母数となる１８歳人口に特別支援学校の卒業生が含まれていなかったことについて、文科省は２６日、大学進学率を含む１２項目で算出方法が不適切だったと明らかにした。

松本文科相は閣議後記者会見で謝罪し、調査を始めた１９４８年度から２０２４年度までの結果を修正した。

学校基本調査は毎年実施されている国の基幹統計。大学進学率は本来、全ての大学入学者を１８歳人口全体で割らなければならない。しかし、分母に３年前の中学卒業者のみを用い、特別支援学校中学部の卒業生を除いていた。中学部の卒業生約１万人も加えて改めて算出したところ、２４年度の大学進学率は５９・１％から５８・６％に下がった。

大学進学率は１９９９年度に初めて公表され、この際に５４年度以降の数値もあわせて発表された。２０２４年度までの７１年間に除外された特別支援学校中学部の卒業生は計約４６万人に上る。

このほか、高校の卒業生に占める就職者の割合など１１項目で、特別支援学校を含めていなかった。文科省は、退職者を含む計４０人の担当者に聞き取りを行ったが、特別支援学校などの子どもの数を除いた理由は判明しなかったという。

学校基本調査以外の統計では、問題行動・不登校調査や子どもの学習費調査など１５の調査で、特別支援学校の状況を調べていなかったり、調べても結果を公表していなかったりした。今後、新たに調査項目を加えることなどを検討する。

松本文科相は「長年にわたり問題点の認識に至らず、漫然と放置していたことは大いに反省しなければならない」と述べた。