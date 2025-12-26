NHKは26日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（31日、後7・20）の曲順を発表した。トリは紅組は7年連続でMISIA、大トリは白組のMrs. GREEN APPLEが初の大役を務める。MISIAは「MISIAスペシャル『Everything』『アイノカタチ』、Mrs. GREEN APPLEは「GOOD DAY」をそれぞれ披露する。

オープニングは「放送100年紅白スペシャルメドレー」で、Mrs. GREEN APPLEによる「夢であいましょう」、King ＆ Prince、郷ひろみ、HANAの「ひょっこりひょうたん島」など数々の名曲を披露。司会の女優・今田美桜はアイナ・ジ・エンド、前田敦子とともに「春一番」、タレント・有吉弘行はCANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、TUBE・前田亘輝とともに「YOUNG MAN」、女優・綾瀬はるかは石川さゆり、坂本冬美、氷川きよし、MISIAとともに「花は咲く」を歌唱する。

トップバッターはCANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」。続いてFRUITS ZIPPERが「わたしの一番かわいいところ」を歌唱し、初出場組が盛り上げる。

特別企画として出場する星野源、矢沢永吉、松任谷由実はいずれも後半に登場。玉置浩二はトリ前に「ファンファーレ」を歌う。

20年から昨年まで白組は福山雅治、紅組はMISIAが6年連続でトリ。1963年から67年にかけて4年連続でトリを務めた美空ひばりさん＆三波春夫さんコンビを超えて歴代最長となり、さらなる記録更新なるかに注目が集まっていた。

10月14日に司会を綾瀬、有吉、今田、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めると発表。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」