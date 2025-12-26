脚本家の内館牧子（うちだて・まきこ）さんが17日、急性左心不全のため都内の病院で死去した。77歳。秋田市出身。26日に内館牧子事務所が発表した。葬儀は近親者で執り行われた。突然の訃報に、各界から追悼が相次いだ。

内館さん脚本のNHK朝の連続テレビ小説「ひらり」でヒロインを務めた女優・石田ひかり（53）が所属事務所を通じ追悼コメントを発表。「12月22日に「ひらり」の数人で集まりがあり、内舘さんにまたお会いしたいねと話していた直後の訃報を、まだ受け入れることが出来ません。真っ赤なマニキュアをされて、おしゃれで元気な内舘さんは、まるでベティちゃんのようなかわいらしさでした。「ひらり」は間違いなく私の財産です。早すぎるお別れに心が付いていけませんが、ひらりはこれからも頑張っていきますので、どうか見ていてくださいね。本当にありがとうございました」と悲しみを明かした。

また、岩手県の達増拓也知事はXを更新し、「衝撃です。岩手県は、大変お世話になりました。ご冥福をお祈りいたします」としのんだ。内舘さんは父が岩手県出身で、岩手県盛岡市で年末に開催される風物詩「盛岡文士劇」にも出演した。

内舘さんは、1948年（昭23）9月10日、秋田県生まれ。武蔵野美術大卒業後、三菱重工業に入社。13年半のOL生活を経て83年に脚本家に転身。NHKラジオドラマなどを手掛け、88年にドラマ「バラ」でお茶の間デビューした。

NHK朝の連続テレビ小説「ひらり」「私の青空」を執筆。97年NHK大河ドラマ「毛利元就」で初の時代劇に挑戦する。代表作に映画「BU・SU」、ドラマ「想い出にかわるまで」「都合のいい女」「義務と演技」など。エッセイスト、小説家としても執筆多数。93年第1回橋田寿賀子賞受賞。98年から文部省国語審議会委員を務めた。

大の相撲通としても知られ、2000年に女性で初めて大相撲の横綱審議委員会（横審）委員を務めた。熱心な好角家で伝統を重んじ、横綱朝青龍の問題行動には厳しい意見をぶつけるなど、角界のために尽力した。