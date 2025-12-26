平均年齢７２歳のシニアダンスチーム「ＪＢＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎ」（大分市など）が来年１月５日、米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）の試合前にパフォーマンスを行う。

披露するのは、パワフルな音楽に乗って踊る若者に人気のヒップホップダンス。新たな挑戦や健康維持として始め、次第にのめり込んだダンスで、本場・米国の観客を沸かせようと練習に熱を入れている。（鶴田明子）

「レッツゴー！ レッツゴー！」

今月９日、大分市の公民館の一室で、女性たちがアップテンポな曲に合わせて声を張り上げ、軽快にステップを踏んでいた。大きく手を広げたり、素早く足を回したり。いずれも６５歳以上だが、休憩を挟みながら練習は２時間あまり続いた。その中にＮＢＡの舞台を心待ちにする同市の菊屋多美子さん（７０）の姿があった。

闘病中だった夫の啓二さん（当時７１歳）を２０２０年に亡くして以降、ふさぎ込むことが増えた。４０歳代の息子２人は結婚して家を離れており、自宅で一人で過ごす夜や、会話を弾ませながら歩く夫婦を見たときにさみしさが募った。

一周忌を終えた頃、「落ち込んでばかりではだめ。楽しいことを始めよう」と思い立ち、ＪＢＲに入った。見よう見まねで体を動かすと気分が晴れやかになった。ダンスを通じて新たに友達もできた。「少しでもうまくなりたい」。家でも練習に打ち込むようになり、週１回のレッスンが待ち遠しいほど、夢中になった。

そうした中で巡ってきたＮＢＡでの舞台。自身も元バスケ部で、３０年ほど前、息子たちとＮＢＡの試合を見るのを楽しみにしていたことを思い出した。「一生に一度のチャンスなので、笑顔で踊りたい」と話す。

ＪＢＲは１８年に結成した。大分市でダンススタジオ「Ｊ☆ＤＡＮＣＥ」を運営する城向（じょうこう）由佳さん（４３）が、シニアチームが米国のヒップホップダンス大会出場に向け奮闘するドキュメンタリー映画を見て感動し、「シニアが輝ける場所を提供したい」と６５歳以上でつくるチームのメンバーを募集した。

集まった初期メンバーは１０人ほど。口コミなどで徐々に増え、現在、城向さんが教室を主宰する大分、東京、愛知の計約１００人がレッスンを受ける。チームが目標に据えているのが、シニアダンスの全国大会「ＦＩＤＡ ＧＯＬＤ ＣＵＰ」。２３年は準優勝、今年１１月に東京で行われた大会では、全１７チームの頂点に立った。

“ＮＢＡ進出”はこの大会がきっかけになった。東京のイベント・旅行企画会社「マカナプロデュース」理事の三浦幸紀さん（５４）から１年ほど前、城向さんに連絡が入った。「海外でのパフォーマンスに興味はありませんか？」。同社は海外プロスポーツのショー出演の仲介などを手がけていて、大会に出場していたＪＢＲに声をかけたという。

三浦さんは「踊りのフォーメーションや衣装もこだわりが素晴らしく、観客を楽しませたいという気持ちが伝わる。この人たちならいける」と思ったという。ロサンゼルスを本拠とするＮＢＡのチーム・クリッパーズにＪＢＲの動画を送ると、審査を通過した。

結成のきっかけとなった映画にゆかりがある米国でのパフォーマンスは、チームの夢にもなっていた。メンバーからは「すごい！」「行きたい」と前向きな反応ばかりだった。足腰の痛みを抱えるメンバーも少なくないが、新たな目標が定まり、ひたむきに練習を重ねる。菊屋さんは「この年になって、また青春を送れている」と笑う。

今回披露するのは、人気チーム・ウォリアーズとの試合前。最高齢７９歳のメンバー３９人が船員をモチーフにした衣装を身にまとい、敬礼のポーズを取り入れるなど大海原に出航する船をイメージした振り付けでクリッパーズにエールを送る。会場は本拠地・インテュイットドームだ。城向さんは「一生懸命に踊るシニアの姿が、国境を越えて人の心を打つはずだ」と信じている。

◆ヒップホップダンス＝１９７０年代に米ニューヨークで生まれたとされるストリートカルチャーの一種。リズムに乗ることや自己表現に重きが置かれ、決まった型ではなく、自由度が高いのが特徴。一般社団法人「日本国際ダンス連盟ＦＩＤＡ ＪＡＰＡＮ」によると、近年はリズムに合わせた全身運動が認知症予防や足腰の強化に良いとしてシニア層にも注目され、高齢者向けの教室も広がっている。