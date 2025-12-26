¡Ú¹ÈÇò¡Û¶Ê½çÈ¯É½¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬½é¤ÎÂç¥È¥ê¡¡MISIA¤¬¹ÈÁÈ¥È¥ê
Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸á¸å7»þ20Ê¬¡Ë¤Î¶Ê½ç¤¬26Æü¡¢Æ±¶É¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£MISIA¤¬¹ÈÁÈ¤Î¥È¥ê¡¢ÇòÁÈ¤ÎMrs. GREEN APPLE¤¬½é¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£
¶Ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¡¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×
¹È¡¡CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
¹È¡¡FRUITS ZIPPER¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×
Çò¡¡¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡ÖFun! Fun! Fun!¡×
Çò¡¡ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
Çò¡¡King¡õPrince¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×
¹È¡¡ILLIT¡ÖAlmond Chocolate¡×
¹È¡¡Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ»¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×
Çò¡¡¡õTEAM¡ÖFIREWORK¡×
¹È¡¡LiSA¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×
Çò¡¡M!LK¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
¹È¡¡ÇµÌÚºä46¡ÖSame numbers¡×
Çò¡¡½ãÎõ¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê(¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯)¡×
Çò¡¡Number_i¡ÖGOD_i¡×
¹È¡¡´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÎøÉ÷¡×
ÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡¡É¹Àî¤¤è¤·¡Ö°¦»¸»¸¡×
¹È¡¡aespa¡ÖWhiplash¡×
¹È¡¡¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¡¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ¡ÝOn The Way¡×
ÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¡¡ºæÀµ¾Ï¡¡¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡×¡Ö¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡×¡Ö¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×
Çò¡¡BE:FIRST¡ÖÌ´Ãæ¡×
Çò¡¡»°»³¤Ò¤í¤·¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×
¹È¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×
¹È¡¡ºäËÜÅßÈþ¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×
¹È¡¡¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×
Çò¡¡Vaundy¡ÖTokimeki¡×
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
Çò¡¡RADWIMPS 20¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö»òÊª¡×¡ÖÀµ²ò¡×
¹È¡¡AKB48 AKB48 20¼þÇ¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
Çò¡¡TUBE¡¡¹ÈÇò²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×
¹È¡¡HANA¡ÖROSE¡×
¹È¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤ÊSP¥á¥É¥ì¡¼¡ÖNG¡×¡ÖSAD SONG¡×
¹È¡¡´äºê¹¨Èþ¡ÖÀ»Êì¥Þ¥É¥ó¥Ê¤¿¤Á¤Î¥é¥é¥Ð¥¤¡×
ÆÃÊÌ´ë²è¡¡À±Ìî¸»¡ÖÁÏÂ¤¡×
Çò¡¡¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¡²ø½Ã¡¦¿·ÊõÅç
ÆÃÊÌ´ë²è¡¡ÌðÂô±ÊµÈ¡Ö¿¿¼Â¡×
Çò¡¡SixTONES 6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥á¥É¥ì¡¼¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×
Çò¡¡¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×
Çò¡¡back number¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¦¿åÊ¿Àþ
¹È¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×
Çò¡¡µ×ÊÝÅÄÍø¿¡¡¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡Ö1, 2, Play¡×¡ÖMissing¡×¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×
¹È¡¡Perfume Perfume Medley 2025¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×
¹È¡¡üâ¶¶¿¿Íü»Ò¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×
Çò¡¡ÉÛ»ÜÌÀ¡ÖMY WAY¡×
¹È¡¡ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×
ÆÃÊÌ´ë²è¡¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡ÖÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡×
Çò¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×
Çò¡¡Ê¡»³²í¼£¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¡Ý500Ç¯¤ÎÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¡Ý¡×
ÆÃÊÌ´ë²è¡¡¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡×
¹È¡¡MISIA MISIA¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×
Çò¡¡Mrs. GREEN APPLE¡ÖGOOD DAY¡×