Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年12月26日は、11月に発売したての極小・大容量・最大3台同時充電が可能なUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode モバイルバッテリー 10000mAh 45W PB727」が、お得に登場しています。

極小・軽量なのに大容量10000mAh！ 45W出力でケーブル一体型のUGREEN製万能モバイルバッテリーが20％オフで過去最安値

極小サイズながら10000mAh、最大45W PD出力に対応し、ケーブル一体型で最大3台同時充電までこなすUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode モバイルバッテリー 10000mAh 45W PB727」。11月に発売したばかりで、早くも過去最安値の20％オフで登場です！

本体サイズは90×50×33mm。UGREENのモバイルバッテリーの中でも際立つ極小・軽量設計で、ミニポーチや小さなバッグにも無理なく収まるサイズ感。それでいて容量は10,000mAhと大容量。USB-Cポートおよびストラップ型USB-Cケーブルの双方が最大45W PD出力に対応（1ポート充電の場合）しています。

GalaxyシリーズのPPSやXiaomi/Redmi独自規格にも対応し、iPhoneからAndroidまで幅広く高速充電が可能。本体充電しながら機器を充電できるパススルーにも対応している点も、使い勝手がいいですよね。

ケーブル一体型×高視認ディスプレイを搭載、3台同時充電もスマートにこなせます！

ケーブル一体型デザインなのでケーブル忘れのストレスを解消、「取り出してすぐ充電」を実現してくれます。移動時は手首やバッグに掛けられ、落下防止にも効果あり。

出力面ではUSB-Cケーブル＋USB-Cポート＋USB-Aポートの計3出力で、スマートフォン・タブレット・イヤホンなどを最大3台同時充電できます。

ディスプレイは残量％表示に加え、充電・給電のリアルタイム合計ワット数を表示。バッテリーの挙動が一目で分かるため、ガジェットの持ち歩き運用の最適化にも役立ちますよ。

機内持ち込み対応のため、出張や旅行でも安心です。

なお、上記の表示価格は2025年12月26日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

