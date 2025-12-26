食器洗いのストレスを大幅カットする「緑」の逸品
シンクの掃除をしていると、物を置かないのが一番だなと思うのです。そうは言っても、わが家はキッチンのレイアウト上、”浮かせる収納”はできない……。
何かいい方法はないかと調べていたら、シンクに置くものを減らせるオシャレで画期的なアイテムを発見しました！
保存容器みたいなコレ、実はね…
初めて見たとき、「真空保存ができるタッパーかな？」と思ったのですが、全然違いました！ なんと、スポンジホルダーなんです。
上は水切りがついたスポンジ置きになっていて……
スポンジ置きの下にあるトレイに水が溜まる仕組みになっています。
そして、トレイの下には食器洗い洗剤が入るんです！
普段使っている洗剤を注ぎます。口が細いので、こぼさないよう慎重に。
「洗剤の色ってキレイなんだ……」と思ってしまいました。
ステンレスのパーツと相まって、カッコいい！
では、さっそく使ってみたいと思います。
スポンジの上から押すだけでOK！
上部にスポンジを置きます。手のひらサイズの定番スポンジが、ぴったり収まりました。
スポンジの上からギュッと押し込みます。
ワンプッシュでスポンジに洗剤がしっかり染み込みます。
泡立ちも申し分なし。洗っている途中で洗剤を継ぎ足すのも片手でOK！なんてラクなんだ！
狭いシンクでも置けるかな…？
サイズは約幅13.8cm、奥行10cm、高さ8.3cm。
愛用中の琺瑯容器（約幅15.4cm、奥行10.3cm、高さが5.7cm）とはほぼ同じサイズ感です。
蛇口の横のスペースに置いてみました。だけど、シンクからちょっと遠い……
シンクのフチに斜めに置いてみたら、ぴったり！ 裏にすべり止めがついているので安定感もあります。
食器洗い用品がこのスポンジホルダーひとつになったら、急にシンクがスッキリしました。シンプルって素晴らしい！
洗剤が詰まらないから、ストレス知らず！
使い始めて1ヵ月経ちますが、本当に快適です。洗剤が減ってきたのも一目瞭然。ポンプに洗剤が詰まることもありません。
トレイに水が溜まったらフタを外して流すだけOK。
掃除も楽ちん。スポンジホルダーだけ動かしてサッと拭けば完了。スポンジも清潔に保てるし、毎日、気持ちがいいなぁ。
Photo: アンザイ サヤ