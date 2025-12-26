フリーアナウンサー・神田愛花『私の2025年は何点かな？　計算しよーっと』

100点満点だった？

あっという間の１年だった。大好きな海外旅行には７回行けたし、年間の番組出演回数は344回と、女性芸能人の中で７番目に多かった。仕事がしたくても依頼がないとできないこの世界で、こんなに充実した日々を送らせていただけるなんて。本当に感謝だ。だから一見、私の2025年は100点満点だったように見える。

だが実は減点ポイントも沢山あった。よりによって、このコラムで″今年の目標″として宣言した二つのことが、完遂できなかった。一つは、英語を勉強してどんな相手とも話せるようになること。もう一つは、毎月夫と交互に行きたいお店を見つけて、一緒に外食をすることだ。

英会話は１月から教室に通い始め、毎月最低６回は通うなど、上半期は順調だった。だが７月に入ると、私のお気に入りの講師がアメリカに一時帰国。その間、たった３週間だったが、代わりに他の講師の授業を受けずに怠けてしまった。そのまま通う習慣がズッポリ抜け、５ヵ月が経過。そして今日に至る。

こんなに長くサボってしまうと、言い慣れたはずの挨拶はパッと出ないし、テキストだって同じページから始めるのは無理だ。再開するためにはかなり心してかからないと……と、腰が二度と上がらないかもしれないほど重くなっている。

夫との外食は続けられそうだったが、この秋から夫側に初めての試みのお仕事が入り、時間的余裕がなくなって中断。その状況が年末まで続くことになり、こちらももう無理、となった。

というわけで、この二つの目標が達成できなかったことにより、それぞれマイナス10点で合計20点の減点。この段階で私の2025年は、80点だ。

続いて人間関係。これもかなり苦労した１年だった。若い世代とのコミュニケーションが上手くいかず、一体どのような言葉をかけ、どのような行動を取ったら、信頼関係が生まれるのか……と毎晩のように悩み、時には涙した。

また、昔からの知人との間にすれ違いが生じ、もう埋まることはないくらい心に距離ができてしまった。自分にも原因があるかもと、なんとか良い方向に進めようと努力はしたが、相手がいることなので一人では克服できず断念。それぞれかなりのダメージで、各マイナス15点で30点の減点。これで50点だ。

え!? 私のこの１年はたったの50点!? これじゃあ低過ぎて悲しく、2026年へのモチベーションが上がらない。ならばスペシャルプラスポイントを探そうではないか！

非日常の中で感じた新たな絆

つい先日、ある大物政治家との対談のお仕事があった。プレッシャーで落ち着かず、事前に大量の資料を読み込み、本番当日はお手製の台本を作って臨んだ。結果、気は張りながらもとにかく楽しく、先方も楽しそうに過ごしてくださった。予定より15分も長く滞在してくださり、皆が笑顔だった。こんな状況は毎年あることではない。よってスペシャルポイントを15点加算だ。

またこの時、私を担当する新入りマネージャーが、本番直前までずっと近くにいてくれた。慣れない場所で、制作スタッフさんたちは、黒いスーツ姿。先方のＳＰも混在する重々しい空気に、私は飲み込まれそうになっていた。

だが私にとって″日常″であるマネージャーが気配を感じさせてくれたおかげで、私はその日常の空気をなんとか掴むことができ、飲み込まれずに済んだのだ。もしかしたらたまたまかもしれない。でも私の気持ちを察してくれるようになった!? と思え、そのチームワーク感がとても嬉しかったので、スペシャルポイントを10点加算したい。

これで75点になった。んー、計算ではこの点数だけれど、体感はもっと高い。辛いことにも、時間とエネルギーの限り、精一杯向き合った。これ以上何かすべきことはあった？ いやぁ、ない。結果はどうあれ、すべてのことに全力で頑張ったと本気で思える。それならば25点プラス！ 色々あったけれど、やっぱり私の2025年は100点だ!!

2026年もそんなふうに思える年でありたい。そのために年末年始はしっかりお休みを頂戴し、旅先で思いっ切り遊ぶ予定だ。そして年明け１月５日のフジテレビ系『ぽかぽか』の生放送で、また皆さんと元気にお目にかかりたい。

かんだ・あいか／1980年、神奈川県出身。学習院大学理学部数学科を卒業後、2003年、NHKにアナウンサーとして入局。2012年にNHKを退職し、フリーアナウンサーに。以降、バラエティ番組を中心に活躍し、現在、昼の帯番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にメインMCとしてレギュラー出演中

『FRIDAY』2026年1月2日・9日・16日合併号より

イラスト・文：神田愛花