「着回し万能すぎる！」【しまむら】マニア大絶賛♡「優秀リブニット」

その日の天候や出かける場所によって、“ちょうどいい服装”が揺らぎがちな冬シーズン。だからこそ、ワードローブにあると便利なのは、着回し力の高いニットトップスです。今回注目したのは、【しまむら】マニアで大人カジュアルコーデを多数紹介している@aiii__13kさんが愛用しているハイネックのリブニット。「着回し万能すぎる」と太鼓判を押すアイテムの魅力を、着こなし術とともにお届けします。

程よい厚みでレイヤードしやすい！

【しまむら】「ハイネックムジリブPO」\1,089（税込）

無地のニットだからこそ、さまざまな着回しにすっと馴染んでくれそうなのがこのニットの魅力。@aiii__13kさんによると「程よい厚みの生地」とのことで、ニットベストとのレイヤードももたつかず、今っぽい重ね着が楽しめます。さりげないハイネックとスマートなリブデザインが、首元をきれいに見せつつ大人っぽさを演出してくれそう。カラバリは全4色展開。\1,089（税込）のお手頃価格なので、イロチ買いで揃えておくのもおすすめです。

ジャケットに合わせて綺麗めに

こちらは色違いのグリーン系を着用。リブニットの上からジャケットを重ねれば、クリーンな印象の大人カジュアルが完成。細リブのおかげでインナーとして着てももたつかず、きちんと感のある着こなしに仕上がります。ニットをスカートにINするスタイルなら、腰位置も高く見えてスタイルUPも狙えそう。くすみ系カラーは、重たくなりがちな冬コーデの差し色としてもぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M