●JR東日本と伊藤忠が不動産事業を経営統合

電鉄大手のJR東日本と総合商社の伊藤忠商事は12月23日、不動産分野における戦略的提携に関する基本合意書を締結した。両社子会社の経営統合の協議を進め、不動産分野以外でも、パートナーシップ構築の協議を開始する。

JR東日本の株価は前日比43円高（1.05%高）と続伸した。

鉄道会社と総合商社という異色の提携となるが、両者にとってどのようなメリットがあるのだろうか？

●統合の中身

JR東日本の子会社であるJR東日本不動産（JERE）と、伊藤忠商事の子会社である伊藤忠都市開発の経営統合に向け、協議する。

JEREはJR東日本グループ沿線を中心とした不動産の取得・開発を展開しており、伊藤忠開発は「CREVIA」ブランドの分譲住宅事業、賃貸不動産開発事業に取り組んでいる。

JEREが持つ駅周辺や沿線の土地資産、交通ネットワークのハードと、伊藤忠開発が持つ不動産開発・住宅事業の企画力や販売力といったソフトの部分を組み合わせた、シナジー効果が期待できる。

2026年春をめどに検討するが、統合方法については今後詰めることになる。

●期待と不安

駅近だけでなく駅から離れた郊外や、都心部だけでなく地方エリアでも、アリーナやエンタメ施設の開発、工業団地の開発などにより、地方創生や雇用の創出への貢献が期待される。

不動産取得・開発から売却・賃貸、再投資までの流れを効率化することができ、資本の効率化（ROE上昇）、資金の回転を高められる可能性もある。

双方にメリットがあるはずだが、伊藤忠商事は報道を受けても株価が上昇しなかった。

伊藤忠商事にとっては不動産事業がメインでないことや、即効性が出にくいことなどが嫌気されたと考えられる。

土地価格は高止まりし、人手不足と資材高騰による建設コスト高、日銀の利上げが避けられない状況での金利上昇リスクなど、不動産事業を取り巻く環境は苦境が続く。

人口減少に向かう日本で、さらにテレワークの普及によりオフィス需要が不透明となっており、大型開発には慎重にならざるを得ない。

シナジー効果が相殺される危険性もあり、手放しでは喜べない。