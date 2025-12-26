◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦（２７日・愛知県国際展示場）

前日計量と会見が２６日、試合会場で行われた。王者・矢吹正道（緑）、同級１位の挑戦者で元ＩＢＦ世界ライトフライ級王者・フェリックス・アルバラード（ニカラグア）ともに計量は５０・７キロで一発クリア。その後、会見で必勝を誓った。以下は会見要旨。

―コンディションや相手の印象はどうか。

矢吹（以下矢）「いつも通りいい感じ。アルバラード選手はとてもいい人だなという印象」

―初防衛へ向けて。

矢「相手が強いので激闘になると思うが、ＫＯで勝って、良い年を迎えたい」

アルバラード（以下ア）「この試合を組んでくれた亀田興毅プロモーターと、私のプロモーター、勝利を願ってくれるニカラグア人に感謝する。勝つために長い準備をしてきた。矢吹選手はすごく強い選手で尊敬しているが、あしたは勝つ」

―試合は王者の地元開催。

矢「応援がすごく力になり後押しになる。日本でやれる環境は、海外よりはいい。愛知でやらせてもらえるのはありがたい。感謝している」

ア「日本人選手は規律があり、それがリングで生きている。我慢強い。私はそれに耐えうるような練習をしてきた」

―相手の強みはどこか。

矢「タフネス、スタミナ、アグレッシブ。この３つが武器だと思うで対策してきた。あしたはＫＯで勝つ」

ア「矢吹選手は勇敢な心を持っている。常に前進するファイトスタイル、諦めない我慢強さ。全てにおいて我慢強い王者だ」

―昨年のライトフライから現在はフライ級。

矢「今回減量終わって、よく一年前ライトフライでやっていたなと思った。まずは明日しっかり勝ちたい」

両者は２７日、ＩＢＦ特有の当日計量を経て、グラブを交える。ともに右ボクサーファイター。通算成績は３３歳の矢吹が１８勝（１７ＫＯ）４敗、３６歳のアルバラードが４２勝（３５ＫＯ）４敗。