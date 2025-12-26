配線不要の高性能ドラレコ！MAXWIN「BDVR-B002」

バイク用品ブランドMAXWINを運営する昌騰有限会社が、2025年12月26日（金）より「新春初売りキャンペーン」を開催しています。

4K高画質録画や手ブレ補正機能を搭載したバイク用ドライブレコーダー『BDVR-B002』が、期間中は特別割引価格で販売されます。

MAXWIN「BDVR-B002」新春初売りキャンペーン

キャンペーン期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月31日

メーカー希望小売価格：55,000円

割引価格：16,800円

販売ショップ：

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1X5B5FK

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/bdvr-a001-set1-02/

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/bdvr-b002.html

『BDVR-B002』は、配線工事不要でヘルメットに装着できるコンパクトなドライブレコーダーです。

SONY製センサーによる高画質録画に加え、最大約5時間の連続使用が可能なバッテリーを内蔵。

ドライブレコーダーとしての利用はもちろん、アクションカメラとしても活用できる多機能モデルが、新春限定の大幅プライスダウンで登場します。

4K+EIS(手振れ防止)録画対応

前方カメラは鮮明な4K画質に対応し、EIS防振機能（手ブレ補正）を搭載。

走行中の振動を抑え、ブレの少ない綺麗な映像を記録します。

ツーリングの風景を美しく残すアクションカメラとしても活躍します。

前後同時2K録画対応

コンパクトなボディながら、ヘルメット装着で前後の同時録画を実現。

万が一のあおり運転に遭遇した場合でも、後方車両のナンバープレートなどを確実に記録可能です。

前後2カメラ使用時は、2K+2Kの高解像度で撮影できます。

60fps対応の滑らかな映像

自然でなめらかな動きを再現する60fps録画に対応（前1カメラ 2K時など）。

夜間や曇天の撮影に強い「SONY STARVIS IMX335」センサーと120°広角レンズを備え、あらゆる環境でクリアな映像を提供します。

ワンタッチで簡単取付け

スライド固定方式を採用しており、簡単に取り付け・取り外しが可能。

ヘルメット装着マウントに加え、アクションカメラ用マウントも用意されており、高い汎用性を誇ります。

Wi-Fi対応とスマホ連携

Wi-Fi機能を搭載し、専用スマートフォンアプリ「Viidure」との連携が可能。

撮影アングルの確認や本体設定、録画映像のチェックを手元のスマホで行えます。

撮影データはスマホへ転送でき、SNSへの投稿や共有もスムーズです。

2000mAhバッテリー内蔵

高性能な2000mAhリチウムイオン電池を内蔵。

前1カメラ（4K）で約5時間、前後2カメラ（2K+2K）で約4時間の長時間録画が可能です。

また、2Aの急速充電にも対応しています。

IP65相当の防塵・防水性能

突然の雨や悪天候にも耐えうるIP65レベル相当の防塵・防水設計を採用。

バイクでの使用において重要な耐候性を備えています。

全国LED信号機に対応

フレームレートを調整することで、東日本・西日本それぞれのLED信号機に対応。

信号機の灯火状態もしっかりと記録に残します。

長時間録画と音声記録

8GB〜128GBのmicroSDカードに対応し、容量がいっぱいになると自動で古いデータから上書きするループ録画機能を搭載。

また、風切り音や騒音を低減するよう調整された内蔵マイクにより、映像と共に音声もクリアに記録します。

製品仕様

本体サイズ：L113×W38×H38mm

重量：約100g（SDカード、ケーブル除く）

撮影素子：1/2.8型 Sony IMX335 約500万画素 Starvis CMOS

レンズ画角：約120°（対角）

F値：F1.8

バッテリー容量：2000mAh

動作温度範囲：-20℃〜+80℃

付属品などの詳細は各販売ページにて確認可能です。

高画質録画と使いやすさを兼ね備えたバイク用ドライブレコーダーがお得になる期間限定企画。

MAXWIN「BDVR-B002」新春初売りキャンペーンの紹介でした。

