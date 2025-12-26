人気脚本家の内館牧子（うちだて・まきこ）さんが１７日に急性左心不全のため死去した。７７歳だった。内館さんが生前脚本を手がけた１９９２年のＮＨＫ連続テレビ小説「ひらり」でヒロインを務めた女優の石田ひかりが２６日、所属事務所を通じ追悼コメントを発表した。

「ひらり」は、東京・両国を舞台に相撲好きなヒロイン・ひらり（石田）と相撲部屋にまつわる人々との交流を描くストーリー。当時の大相撲の若貴ブームも相まって、平均視聴率は関東地区で世帯３６・９％、最高視聴率は４２・９％（ビデオリサーチ調べ）を記録した。

【石田ひかりコメント】

１２月２２日に「ひらり」の数人で集まりがあり、内館さんにまたお会いしたいねと話していた直後の訃報を、まだ受け入れることが出来ません。

真っ赤なマニキュアをされて、おしゃれで元気な内館さんは、まるでベティちゃんのようなかわいらしさでした。「ひらり」は間違いなく私の財産です。

早すぎるお別れに心が付いていけませんが、ひらりはこれからも頑張っていきますので、どうか見ていてくださいね。

本当にありがとうございました。

石田ひかり