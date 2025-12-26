第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は２６日、相模原市の相模原キャンパス陸上競技場で、１６人の登録メンバーから外れた選手による１万メートル学内記録会（非公認記録の手動計測）を行った。

年間通じても最も強い風が吹いた厳しいコンディションの中、榲山一颯（すぎやま・いぶき、１年）が２９分３６秒２でトップを取った。福冨翔（２年）が２９分４０秒４で２位、日向春空（はるあ、１年）が２９分４２秒５で３位に続いた。全日本大学駅伝（１１月２日）では１区に抜てきされ、トップと８秒差の区間１２位と踏ん張ったが、箱根駅伝では登録メンバーから外れた榲山は「次の第１０３回箱根駅伝（２０２７年１月）では往路を走って、青学大の優勝に貢献します」と１年後の大舞台での活躍を誓った。

箱根駅伝直前の年末。青学大をはじめ、各校で行われる登録外メンバーによる記録会は、登録メンバーに勢いを与えるという意味で「箱根駅伝０区」と呼ばれる。３年生以下は来季以降の飛躍につなげ、４年生は最後の意地を見せるレースでもある。

青学大では、１５年大会で初優勝のゴールテープを切りながら翌１６年大会では登録メンバーから外れた安藤悠哉（当時３年）が１５年１２月の１万メートル学内記録会で当時の「０区区間新記録」となる２９分７秒０で力走。翌年度、主将に就任した安藤は１７年大会で再びアンカーを務め３連覇のゴールテープを切ったという「伝説」が残る。２１年１２月には目片将大（当時３年）が、非公認記録ながら当時の自己ベスト記録（２８分５３秒４０）を超える２８分４５秒０の「０区区間記録」をマーク。翌年度、４年生となった目片は主力に成長し、出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝でいずれも１区を担った。昨年はルーキーだった飯田翔大（かいと）が当時の公認自己ベスト記録（２９分１２秒８７）を約１５秒超える２８分５７秒６でトップ。「次の１０２回箱根駅伝は必ず走ります」。１年前に宣言した飯田は今季、主力選手に成長し、全日本大学駅伝（１１月２日）では６区で区間賞を獲得。箱根駅伝でも「準エース格」として期待されている。

今回も熱いレースが行われた。「一年で一番、風が強い。過去、最悪の気象コンディション。風や悪条件に強いところをアピールしてほしい」と原晋監督（５８）がゲキを飛ばした後、スタート。エースで主将の黒田朝日（４年）ら登録メンバー１６人は「０区」を懸命に駆けるチームメートを応援した。

序盤は神田大地が４年生の意地を見せて、強風の中、先頭を走った。５０００メートルを１４分５１秒で通過した後、黒田朝日の弟の然（２年）が先頭に立ち、ペースアップ。残り１０００メートルで榲山がスパートし、トップでゴールした。

チーム１７〜１８番手で登録メンバーから惜しくも外れた榲山は、来季以降を見据えて、２日前には登録メンバーと同じポイント練習を行った。「その疲労がありましたが、きょうは絶対にトップを取るつもりでした」と榲山は、きっぱり話した。「１２月１０日に登録メンバーから外れた後、１週間くらい気持ちが病みましたけど、今は気持ちを立て直しました。第１０２回箱根駅伝は選手を全力でサポートして、次の第１０３回箱根駅伝では自分が往路を走って優勝に貢献します」とギラギラした目で話した。「箱根駅伝０区で頑張れる選手は次の年、必ず伸びる」と原監督も榲山の走りと意欲を高く評価した。

原監督は今大会に向けて「輝け大作戦」を発令。「箱根駅伝を走る１０人だけではなく、控え選手、マネジャー、チーム全員が、それぞれの立場で一番星のように輝いてほしい」と作戦の意図を説明する。ぎりぎり２９分台でゴールした黒田然はゴール後、しばらく立ち上がることはできないほど全力を出し切った。登録メンバー外の力走は、３連覇を狙うチームに確実に勢いを与えた。

青学大の１万メートル学内記録会の上位選手は以下の通り（非公認記録の手動計測）。

＜１＞榲山 一颯（１年）２９分３６秒２

＜２＞福冨 翔（２年）２９分４０秒４

＜３＞日向 春空（１年）２９分４２秒５

＜４＞神邑 亮佑（１年）２９分４６秒７

＜５＞櫨元 優馬（１年）２９分４９秒１

＜６＞若林 良樹（２年）２９分５１秒６

＜７＞黒田 然（２年）２９分５８秒１

＜８＞大島 福（１年）３０分１４秒４

＜９＞前川竜之将（１年）３０分１７秒０

＜１０＞田中 智稀（１年）３０分１９秒９