旬のいちごを満喫！東武百貨店 池袋本店「いちごFESTIVAL」
東武百貨店 池袋本店は、「いちごFESTIVAL」を2026年1月8日(木)より開催し、旬のいちごを使用したスイーツやパン、惣菜などを展開します。
1月15日の「いちごの日」に合わせ、東武限定のいちごグルメ13種が登場するほか、ユニークなイベントも開催される注目のフェアです。
東武百貨店 池袋本店「いちごFESTIVAL」
開催期間：2026年1月8日(木)〜28日(水)
開催場所：東武百貨店 池袋本店 各階
（食品フロア、8階屋上スカイデッキ広場など）
東武百貨店 池袋本店にて、年に一度のいちごの祭典「いちごFESTIVAL」が開催されます。
食品フロアでは、スイーツから惣菜までバラエティ豊かな「東武限定いちごグルメ」が13種ラインナップされます。
また、店内喫茶2店舗では、JAL国際線ファーストクラスで採用されているいちごを使用した東武限定メニューが登場し、旬の味わいを堪能できます。
さらに、屋上での収穫体験やクーポンイベントなど、リアルな体験企画も用意されています。
京橋千疋屋「苺のパルフェ」
価格：1,080円(税込)
販売場所：地下1階4番地
※各日販売予定25点
いちごとスポンジ、クリーム、クランブルが織りなす層が美しいパフェ。
老舗果物店ならではの、いちごの魅力を最大限に引き出した至福の味わいです。
菓匠 花見「上生菓子『苺』」
価格：540円(税込)
販売場所：地下1階4番地
販売期間：1月8日(木)〜21日(水)
※各日数量限定
いちごが実る風景を繊細な上生菓子で表現しています。
見た目にも可愛らしい、和菓子職人の技が光る一品です。
グッドモーニングバンコク「いちごと生ハムの生春巻き」
価格：590円(税込) ※1本
販売場所：地下1階10番地
※各日販売予定20点
甘酸っぱいいちごと塩気のある生ハムを合わせた、斬新な生春巻き。
絶妙なハーモニーを楽しめる、東武限定の惣菜メニューです。
コロンバン「きらめきいちご」
価格：810円(税込)
販売場所：地下1階6番地
※各日数量限定
スポンジ生地、いちごのムース、フロマージュムース、角切りいちごをふんだんに入れたキリッシュ風味のゼリーを重ねています。
4層のハーモニーが楽しめる贅沢なケーキです。
JAL AGRIPORT共催「いちご狩り体験」
日時：2026年1月10日(土) 午後12時30分から
場所：8階屋上「スカイデッキ広場」
参加費：300円(税込) ※現金のみ
定員：50名 ※定員に達し次第終了
千葉県にある「JAL FARM」のいちごを使ったプチいちご収穫体験イベント。
当日午前10時より、8階屋上「スカイデッキ広場」にて整理券が配布されます。
初企画「はがして使える！ いちごクーポン狩り」
日時：2026年1月11日(日) 午前10時〜午後8時
場所：地下1階10番地 特設会場
定員：先着500名 ※なくなり次第終了
壁に貼られたいちご型のクーポンをはがして収穫するユニークな企画。
収穫したクーポンは、当日から地下2階・地下1階食品フロアで200円分のお買物券として利用できます（一人一枚限り）。
旬のいちごグルメと楽しいイベントが盛りだくさんの1月。
東武百貨店 池袋本店「いちごFESTIVAL」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 旬のいちごを満喫！東武百貨店 池袋本店「いちごFESTIVAL」 appeared first on Dtimes.