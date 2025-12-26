旬のいちごを満喫！東武百貨店 池袋本店「いちごFESTIVAL」

東武百貨店 池袋本店は、「いちごFESTIVAL」を2026年1月8日(木)より開催し、旬のいちごを使用したスイーツやパン、惣菜などを展開します。

1月15日の「いちごの日」に合わせ、東武限定のいちごグルメ13種が登場するほか、ユニークなイベントも開催される注目のフェアです。

東武百貨店 池袋本店「いちごFESTIVAL」

開催期間：2026年1月8日(木)〜28日(水)

開催場所：東武百貨店 池袋本店 各階

（食品フロア、8階屋上スカイデッキ広場など）

東武百貨店 池袋本店にて、年に一度のいちごの祭典「いちごFESTIVAL」が開催されます。

食品フロアでは、スイーツから惣菜までバラエティ豊かな「東武限定いちごグルメ」が13種ラインナップされます。

また、店内喫茶2店舗では、JAL国際線ファーストクラスで採用されているいちごを使用した東武限定メニューが登場し、旬の味わいを堪能できます。

さらに、屋上での収穫体験やクーポンイベントなど、リアルな体験企画も用意されています。

京橋千疋屋「苺のパルフェ」

価格：1,080円(税込)

販売場所：地下1階4番地

※各日販売予定25点

いちごとスポンジ、クリーム、クランブルが織りなす層が美しいパフェ。

老舗果物店ならではの、いちごの魅力を最大限に引き出した至福の味わいです。

菓匠 花見「上生菓子『苺』」

価格：540円(税込)

販売場所：地下1階4番地

販売期間：1月8日(木)〜21日(水)

※各日数量限定

いちごが実る風景を繊細な上生菓子で表現しています。

見た目にも可愛らしい、和菓子職人の技が光る一品です。

グッドモーニングバンコク「いちごと生ハムの生春巻き」

価格：590円(税込) ※1本

販売場所：地下1階10番地

※各日販売予定20点

甘酸っぱいいちごと塩気のある生ハムを合わせた、斬新な生春巻き。

絶妙なハーモニーを楽しめる、東武限定の惣菜メニューです。

コロンバン「きらめきいちご」

価格：810円(税込)

販売場所：地下1階6番地

※各日数量限定

スポンジ生地、いちごのムース、フロマージュムース、角切りいちごをふんだんに入れたキリッシュ風味のゼリーを重ねています。

4層のハーモニーが楽しめる贅沢なケーキです。

JAL AGRIPORT共催「いちご狩り体験」

日時：2026年1月10日(土) 午後12時30分から

場所：8階屋上「スカイデッキ広場」

参加費：300円(税込) ※現金のみ

定員：50名 ※定員に達し次第終了

千葉県にある「JAL FARM」のいちごを使ったプチいちご収穫体験イベント。

当日午前10時より、8階屋上「スカイデッキ広場」にて整理券が配布されます。

初企画「はがして使える！ いちごクーポン狩り」

日時：2026年1月11日(日) 午前10時〜午後8時

場所：地下1階10番地 特設会場

定員：先着500名 ※なくなり次第終了

壁に貼られたいちご型のクーポンをはがして収穫するユニークな企画。

収穫したクーポンは、当日から地下2階・地下1階食品フロアで200円分のお買物券として利用できます（一人一枚限り）。

旬のいちごグルメと楽しいイベントが盛りだくさんの1月。

東武百貨店 池袋本店「いちごFESTIVAL」の紹介でした。

