TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のOPテーマ「ライアー」をリリースしたKucci。エモーショナルで独特な歌声と繊細なリリックが乗ったポップなメロディで注目を集めている彼女に、初のアニメタイアップとなった本作について語ってもらった