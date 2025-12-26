hitomi、新曲「Stand by...」スタジオ版を初公開 ドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』OPにも決定
歌手のhitomiが26日、J-WAVE『ALL GOOD FRIDAY』に生ゲスト出演。2026年1月14日にリリースとなるニューシングル「Stand by...」が初オンエアされた。
【写真】デビュー前のアーティスト写真などhitomiのレアショットがたくさん
デビュー30周年を記念して開催されたオンラインライブ『Re:CONNECT』で初披露された「Stand by...」。今回は、そのスタジオレコーディング音源が番組内で初公開された。
また、同曲がドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（テレビ東京）のオープニングテーマに決定したことも発表された。
24日には、自身初となるライブ盤のベストアルバム『Re:CONNECT』もリリースした。2026年3月28日には、東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEでライブ『hitomi Live 2026 - STAND BY』の開催も決定し、指定席はすでにソールドアウト。現在はスタンディングチケットのみが販売中となっている。
■hitomi コメント
このたび、オープニングテーマを担当させて頂くことになりましたhitomiです。
今作の企画書を拝見したとき、「人には誰しも気付かないうちに、誰かを傷つけていることがある」という一文があり、ハッとさせられました。
この作品では、様々なすれ違いが描かれます。一方の「正しさ」や「清らかさ」が、他方にとっての「悲しみ」や「濁り」に繋ってしまう。そこに、途方もない怖さと切なさを覚えました。
それでも……他人との関係を諦めたくない！ 今回の曲には、そんな願いを込めています。
タイトルの「Stand by...（スタンバイ）」は、「準備できている」という意味で知られていますが、「いつでも救えるように近くで見守る」というニュアンスも持っています。
泥々とした人間ドラマの傍（そば）で、この曲が何を掬い上げるのか、今から楽しみです。
