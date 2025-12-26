【紅白】曲順発表 Mrs. GREEN APPLEが初の大トリ 紅組トリは7年連続でMISIA【曲順一覧】
大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）の曲順が26日、発表された。大トリはデビュー10周年イヤーを迎えた白組のMrs. GREEN APPLEが務めることが明らかになった。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目 これまでの出場回数も
オープニングは「放送100年 紅白スペシャルメドレー」として、ミセスの「夢であいましょう」でスタート。紅組のトップバッターはCANDY TUNE、白組は新浜レオンが務める。
後半は連続テレビ小説『あんぱん』の紅白特別編&スペシャルステージで幕開け。メジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPSが『あんぱん』の主題歌「賜物」を届ける。直後には同じく20周年のAKB48が「ヘビーローテーション」「会いたかった」などのヒット曲をメドレーで歌い上げる。
そして紅組のトリは7年連続でMISIA。その後、白組のMrs. GREEN APPLEが大みそかの宴を締めくくる。
放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
■『第76回NHK紅白歌合戦』歌唱順
【組】歌手名（出場回数）／「曲目」
●前半
【オープニング企画】放送100年紅白スペシャルメドレー／Mrs. GREEN APPLE「夢であいましょう」、King ＆ Prince・郷ひろみ・HANA「ひょっこりひょうたん島」、アイナ・ジ・エンド・今田美桜・前田敦子「春一番」、有吉弘行・CANDY TUNE・FRUITS ZIPPER・前田亘輝（TUBE）「YOUNG MAN」、幾田りら・Perfume「春よ、来い」、綾瀬はるか・石川さゆり・坂本冬美・氷川きよし・MISIA「花は咲く」、ILLIT・&TEAM・Number_i・BE:FIRST・ウェイキー（The Wakey Showより）「パプリカ」、紅白出演者有志「上を向いて歩こう」
【紅】CANDY TUNE（初）／「倍倍FIGHT!」
【紅】FRUITS ZIPPER（初）／「わたしの一番かわいいところ」
【白】新浜レオン（2）／「Fun! Fun! Fun!」
【白】ORANGE RANGE（3）／「イケナイ太陽」
【白】King ＆ Prince（6）／「What We Got 〜奇跡はきみと〜」
【紅】ILLIT（2）／「Almond Chocolate」
【紅】天童よしみ（30）／「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」
【白】&TEAM（初）／「FIREWORK」
【紅】LiSA（4）／「残酷な夜に輝け」
【白】M!LK（初）／「イイじゃん」
【紅】乃木坂46（11）／「Same numbers」
【白】純烈（8）／「いい湯だな（ビバノン・ロック）」
【白】Number_i（2）／「GOD_i」
【紅】幾田りら（初）／「恋風」
【特別企画】氷川きよし／「愛燦燦」
【紅】aespa（初）／「Whiplash」
【紅】アイナ・ジ・エンド（初）／「革命道中 ー On The Way」
【特別企画】堺正章／「ザッツ・エンターテインメント・メドレー」
【白】BE:FIRST（4）／「夢中」
【白】三山ひろし（11）／「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」
【紅】ハンバート ハンバート（初）／「笑ったり転んだり」
【紅】坂本冬美（37）／「夜桜お七」
【紅】水森かおり（23)／「大阪恋しずく 〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」
【白】Vaundy（3）／「Tokimeki」
●後半
【特別企画】今田美桜 北村匠海 江口のりこ 河合優実 原菜乃華 高橋文哉 大森元貴 津田健次郎 中尾隆聖 山寺宏一 戸田恵子 ほか／連続テレビ小説『あんぱん』紅白特別編&スペシャルステージ
【白】RADWIMPS（3）／20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」
【紅】AKB48（13）／AKB48 20周年スーパーヒットメドレー「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」
【白】TUBE（3）／紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」
【紅】HANA（初）／「ROSE」
【紅】ちゃんみな（初）／ちゃんみなSPメドレー「NG」「SAD SONG」
【紅】岩崎宏美（15）／「聖母たちのララバイ」
【特別企画】星野源／「創造」
【白】サカナクション（2）／「怪獣・新宝島」
【特別企画】矢沢永吉／「真実」
【白】SixTONES（4）／6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」
【白】郷ひろみ（38）／「2億4千万の瞳−エキゾチック・ジャパン−」
【白】back number（2）／「どうしてもどうしても・水平線」
【紅】あいみょん（7）／「ビーナスベルト」
【白】久保田利伸（2）／紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」
【紅】Perfume（17）／Perfume Medley 2025「ポリリズム」「巡ループ」
【紅】高橋真梨子（7）※高ははしごだか／「桃色吐息」
【白】布施明（26）／「MY WAY」
【紅】石川さゆり（48）／「天城越え」
【特別企画】松任谷由実／「天までとどけ」
【白】米津玄師（3）／「IRIS OUT」
【白】福山雅治（18）／「クスノキ-500年の風に吹かれて-」
【特別企画】玉置浩二／「ファンファーレ」
【紅】MISIA（10）／MISIAスペシャル「Everything」「アイノカタチ」
【白】Mrs. GREEN APPLE（3）／「GOOD DAY」
