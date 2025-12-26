Âç¿¹²° ³¤ÂÝ¤ÏÃÍº¢´¶ ¤Õ¤ê¤«¤±¤Ïà¤é¤·¤µá¤ò
¡¡Âç¿¹²°¤Ï³¤ÂÝ¸¶ÎÁ¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÍº¢´¶¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¿·À½ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£´üV»ú²óÉü¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡25Ç¯9·î´ü¤Ï¼ç¸¶ÎÁ¤Î³¤ÂÝ¤¬¹âÆ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ï1¡¦3¡óÁý²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î9800Ëü±ß¤Î·Ð¾ïÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤¿¡£°ðÌîÃ£Ïº¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÇä¾å¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢2¡Á3³ä¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊªÎÌ¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬9¡óÁý¤Î180²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï3²¯2ÀéËü±ß¤ò·×²è¡£¡ÖÁ°´ü¤Î¸·¤·¤¤¿ô»ú¤òÅ¾µ¡¤È¤·¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡Ê°ðÌî¼ÒÄ¹¡Ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡³¤ÂÝ¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤4ÀÚ24Ëç¤Î¡ÖÌ£¤Î¤ê¡×¤È¡Ö¾Æ¤Î¤ê¡×¡Ê´Ú¹ñ»º¡Ë¡¢2ÀÚ24Ëç¤Î¡Ö¹ñ»º¾Æ¤Î¤ê¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¡£¡ÖÀÚ¤êÊý¤äÆâÍÆÎÌ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤Ë¤è¤êÃÍº¢´¶¤ò½Ð¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¡×¡ÊÆ±¡ËÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¹¥Ä´¤Ê¡ØÈëÅÁÌ£ÉÕ³¤ÂÝ¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¤¢¤ª¤µ¤ï¤µ¤Ó¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤òÅêÆþ¡£¡ÖÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁ°²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç³èÀ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢1ÉÊÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÇÌÌ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥×¤â¡ÖÏÂÉ÷¤À¤·¹á¤ë³¤ÂÝ¤¿¤Ã¤×¤ê¥¹¡¼¥×¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡°ðÌî¼ÒÄ¹¤Ëº£´ü¤Î¾¦ÉÊÀïÎ¬¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡»¡ÄºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÃÍº¢¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î¾å¤²Éý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï2¡Á3³ä¾å¤¬¤ê¡¢ÃÍº¢´¶¤«¤é³°¤ì¤¿¡£Çä¾ì¤ò¸«¤ë¤È¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÍø±×¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Ï³¤ÂÝ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Áý¤¨¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È³¤ÂÝÎ¥¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤ÂÝ¤ò´¬¤¤¤¿¤é¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Õ¤ê¤«¤±¤Ï¼çÎÏ¤Î¡ÖÎÐ²«ÌîºÚ¡×¡Ö¾®µû¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²ó¡Ö¤¢¤ª¤µ¤ï¤µ¤Ó¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤ò¹¥Ä´¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±³¤ÂÝ¤¬Íð¹â²¼¤¹¤ëÃæ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ê¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢³¤ÂÝ°Ê³°¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇä¤ê¡¢³¤ÂÝ¤¬¸·¤·¤¤»þ¤Ë¤â¤½¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¾¦ÉÊ¹½À®¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤ÂÝ¤Ç¾¦Çä¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ê¤«¤±¤Ç¤â¥¹¡¼¥×¤Ç¤â³¤ÂÝ¥á¡¼¥«¡¼¤é¤·¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£