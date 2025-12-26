ワンコがドッグランで急に走り出したと思ったら、真っ直ぐ池に向かって行って…？まさかのハプニングが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で34万1000回再生を突破。「これは笑えます」「おもしろ～いｗ」といった声が寄せられています。

【動画：ドッグランで池の周りを走る犬→次の瞬間…まるで芸人のような『まさかのハプニング』】

ドッグランでハプニング発生！

Instagramアカウント「chacha_to_marie」に投稿されたのは、トイプードルの「茶々丸」くんがドッグランで開催されたオフ会に参加した時の出来事です。

他のワンちゃんたちが池の近くで駆け回って遊んでいるなか、全く走ろうとせずにのんびり過ごしていたという茶々丸くん。ところが急に走り出して、ワンちゃんたちの追いかけっこに参戦したかと思いきや…？

なんと茶々丸くんは真っ直ぐ池に向かってダッシュし、そのままドボンッとダイブ！まさかのハプニングに、その場にいた人々は驚きながら爆笑してしまったそう。茶々丸くんがわざと池にダイブしたのかうっかり落ちてしまったのかはわかりませんが、体を張って笑いを取る姿はまるで芸人さんのようです。

何事もなかったかのような態度も面白い

幸いなことに池は浅かったため、茶々丸くんはトコトコと歩いて岸に上がることができたそう。そして軽やかな足取りで池から離れると、被毛についた水を飛ばすために体をブルブルッ。

その後は何事もなかったかのように、他のワンちゃんたちと追いかけっこをして遊び始めたとか。ハプニング後のケロリとした態度まで、可愛くて面白すぎる茶々丸くんなのでした。

爆笑する人が続出！

ちなみに飼い主さんはオフ会中に、「さっき池に落ちてた子ですか？」と色々な人に声をかけられて、ちょっぴり恥ずかしい思いをしたとか…。これからも茶々丸くんはお茶目な行動で飼い主さんを困らせつつ、たくさんの人を笑顔にしてくれそうですね！

この投稿には「落ちたというより突っ込んだｗ」「ドライヤー大変やでw」「絶対笑い取るために自分から行ってるよね～w」「立ち直りが早くて感心しちゃいました」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

Instagramアカウント「chacha_to_marie」には、茶々丸くん＆ミニチュアシュナウザーの「マリー」ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

