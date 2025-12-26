今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「spa.yoichi.saito」に投稿された業者に棄てられた犬の様子。投稿は22万回以上も再生され、「涙が止まりません」「胸が苦しい」「本当に尊敬します」など、多くのコメントが寄せられ話題になっています。

【動画：繁殖業者に棄てられ、極限状態の『ボロボロの犬』を保護…毎日治療を行った結果『現在の姿』に涙】

繁殖業者に捨てられた犬

動物保護活動を行う『NPO法人SPA』の『鷹一』さんが紹介したのは、保護犬『ヌテラ』の生い立ちです。ヌテラちゃんは、もともとは繁殖業者で繁殖犬として管理されていた犬でした。しかしその管理体制はあまりにひどいもので、ヌテラちゃんもボロボロになるまで利用されてしまったといいます。

劣悪な環境のせいか、皮膚病を患い全身の毛が抜けてしまったヌテラちゃん。最終的には捨てられ、草むらでひとりうずくまっていたところを保護されたのでした。

ボロボロの体を治療すると…

全身が爛れ、目が潰れ、爪も伸ばしっぱなしの状態で保護されたヌテラちゃん。伸びきった爪が肉を裂き、歩く体力すらもない状態だったといいます。沖縄の保護活動家さんによって保護されることになったヌテラちゃんは、生まれて初めて本格的な治療をしてもらえることになったのです。

保護活動家さんの尽力によって、ヌテラちゃんは徐々に回復してきました。完全に無毛状態だった体からは、ふわふわの白い毛が生えてきたそう。表情も柔らかくなり、愛されているわんこ特有の顔になったのでした。

ヌテラちゃんに素敵なプレゼント

齋藤さんは、そんなヌテラちゃんの元へ赴き、少しでも力になりたいとプレゼントを渡したといいます。プレゼントの内容は、肌に優しいとされるシャワーヘッドや、たくさんのペットフード、アレルギー血液精密検査費用など…。「幸せに暮らしてね」と思いを込めた手紙も贈りました。

『ヌテラ』という名前には、「ヌテラクッキーのように、みんなから愛をもらえれるように」という意味が込められているそうです。たくさんの人の愛と優しさを受けたヌテラちゃん、これからも過去を忘れるほどの幸せが訪れるよう願ってやみません。

この投稿には、「助けていただきありがとうございます」「たくさん頑張った分、ヌテラにたくさんの幸せな時間が訪れますように」「これからはいっぱい笑って幸せに」など、多くのコメントが寄せられています。

