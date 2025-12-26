µð¿Í¤¬»Å»öÇ¼¤á¡¡»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬°§»¢¡¡Íèµ¨ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ø¡ÖÍèÇ¯É¬¤º¼ã¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç£²£°£²£µÇ¯¤Î»Å»öÇ¼¤á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»Å»öÇ¼¤á¼°¤Ç¤Ï»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Á¡Öº£Ç¯¤ÏÄ¹Åè¡ÊÌÐÍº¡Ë¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë²¿¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê£±Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£¶·î¤Ë£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ø¤µ¤µ¤²¤ëÍ¥¾¡¤òÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¤Ø¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÉ¬¤º¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îò»Ë¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯É¬¤º¼ã¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥Á¡¼¥à¤¬¿´¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ìÇ°¤Ç¡¢Íèµ¨¤¼¤Ò¡¢Á´ÎÏ¤òµó¤²¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤ì¤«¤éÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£