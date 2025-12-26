¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Îµð¿Í¡¦ÂçÀª¤¬ºÆ¤Ó£×£Â£Ã¤Ø¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬£²£¶Æü¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìÉôÀè¹ÔÈ¯É½¡£µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ÈÆ±¤¸¡Ö£±£µ¡×¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤éÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£ËÜÀï¤Ç¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤È½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢·è¾¡¤Ï£·²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Ï¢Â³½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö£²£°£²£³Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óºÆ¤Ó¡¢³Æ¹ñ¡¢ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ëºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤ËÄÌ»»£¸£°¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¡£º£µ¨¤ÏÌò³ä¤ò£¸²ó¤Ë°Ü¤·¡¢£±¥»¡¼¥Ö¡¢£´£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Í×½ê¤òÄù¤á¤ëÌò³ä¤È¤·¤Æ¡¢³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£