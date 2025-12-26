スピードワゴン井戸田潤の美人妻、生まれたばかりの次男が「顔も変わってきてる」近影公開「パパ似？」「癒される」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が12月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。新生児の次男の寝顔を公開し、注目を集めている。
【写真】井戸田潤の33歳美人妻「パパ似？」次男の近影ショット公開
蜂谷は「じっくりお顔見られて幸せ」「なんか少し浮腫みもとれて顔も変わってきてる〜」と綴り、新生児である第2子次男の写真を投稿。退院後すぐに第1子の体調不良が重なり、搾乳と看病を並行する過酷な日々を振り返りながら「ズタボロすぎて私もずっと泣いてた笑」「今年最後に1番頑張ったかもしれない」と本音を吐露した。
しかし最後には「クリスマスもなんにもできないけどもう来年のお楽しみにしよう」と前向きな言葉で締めくくっている。
この投稿には「寝顔が可愛い」「パパ似？」「成長感じる」「癒される」「お疲れ様です」「無理せずに」「来年のクリスマスはきっと素敵なものに」といった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
