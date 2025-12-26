山本舞香、夫・マイファスHiroとの密着プラベショット公開「表情が可愛い」「自然体で素敵」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】女優の山本舞香が12月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でロックバンド・MY FIRST STORYのボーカルHiroとの夫婦ショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】28歳美人女優「表情が可愛い」イケメン夫と眼鏡姿で密着
◆山本舞香、Hiroとの“めりくり”2ショット公開
山本は「めりくり」とクリスマスの挨拶を添え、クリスマスツリーとハートの絵文字を重ねたモノクロ写真を投稿。寄り添うように並んだ2人は揃って眼鏡姿で、山本はキス顔、Hiroは舌を出した表情を見せ、楽しそうな雰囲気の2ショットを披露した。
◆山本舞香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仲良し感が伝わる」「表情が可愛い」「自然体で素敵」「モノクロがオシャレ」「めりくり」「かっこいい」といったコメントが寄せられている。
山本とHiroは2024年10月13日に、それぞれのInstagramにて結婚を発表した。（modelpress編集部）
