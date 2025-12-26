年末年始の帰省や旅行で移動が増えるこの時期、飛行機や新幹線に乗っているとき、もし体調不良や急な病気になってしまったら…。「移動時の備え」を考えます。

「お客さまの中にお医者さまはいらっしゃいませんか」

こんな飛行機の機内アナウンスを、テレビや小説で一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

この呼びかけは「ドクターコール」というものです。

日本航空（JAL）によりますと、ドクターコールの件数は2024年度は国内線で60件、国際線で121件でした。国内線・国際線を合わせた数で平均すると月に約15件となります。

ドクターコールが必要な症状は規程で定められていて、

・ショック症状

・けいれん

・呼吸困難

・胸部や腹部の強い痛み などです。

それ以外の症状でも「乗務員が医師の診察が必要と判断した場合もドクターコールを実施することがある」としています。

機内には「AED」や「点滴セット」、「液体吸引セット」などの医療用具のほか、注射薬や飲み薬などの医療キットが備え付けられています。

■万博に向かった医師が新幹線で「ドクターコール」

ドクターコールは新幹線でも発生します。JR東海は取材に対して、ドクターコールの件数を明らかにしませんでしたが、車内で乗客が体調不良や急病を患ったときは「お客様の状況により、救急車の手配や臨時停車を行っています」としています。車内には「聴診器」「パルスオキシメーター」「血圧計」などを設置し、「AED」も搭載しているということです。

横浜市の泌尿器科・内科クリニックの男性院長は2025年8月、家族と一緒に大阪の万博に向かう新幹線の車内でドクターコールに遭遇しました。

「新横浜駅から出発し、静岡にいたあたりで、『体調不良のお客様がいらっしゃいます。お客様の中にお医者様がいらっしゃれば〇号室までお越しください』と車内アナウンスが流れてきました」

乗客の容体は事前に分からず、医療機器も持ち合わせていない状況、専門外の症状だとしたら対応ができるだろうかと思い、ほかの医師が名乗り出ないか「いったん、様子をみた」そうです。

しかしながら、名乗り出る医師がなく、ドクターコールが繰り返しなされると、家族から「行かないの？」と背中を押されたこともあって乗客の元へと向かいました。

「一般の乗客の目の触れないスペースに案内されると、30代ぐらいの男性が寝かされていました。こちらが質問をしても返事はなく、体を揺さぶって初めて反応があるような状態でした」

男性院長は、お酒の飲みすぎじゃないだろうか、と思いましたが、会話ができないうえに、乗客は1人で乗っていたようで持病の有無なども分からず、はっきりしたことは分かりませんでした。

脈を測ったりパルスオキシメーターで血中の酸素飽和度を調べたりするなどした結果、「緊急性は低そうだが、分かることがほとんどなく、車掌さんに『次の駅で念のため救急車の手配を』とお願いした」と言います。

その直後、乗客が突然むくりと体を起こし、「新大阪駅で降ります」と一言。意識を徐々に取り戻し、受け答えもできるように。やはり、極度の泥酔状態でした。

新大阪駅で降車後は自力で歩いて行ったということです。

男性院長は「急性アルコール中毒のリスクもあった」と振り返ります。

■医師の善意で成り立つ登録制度

航空会社では乗客が体調不良になったときにより速やかに対応できるよう、医師の登録制度のある社もあります。乗客が体調不良になったときに、客室乗務員は事前に登録してくれた医師が乗り合わせていないか確認して、その医師の元を訪ね、協力をお願いするというものです。

日本の航空会社で初めてこの制度を始めたのがJALです。JALによりますと、2025年9月末時点で約3000人が「JALドクター」として登録してくれているということです。

2025年度には国際線で次のようなケースがありました。

飛行中の機内ドア付近にて、外国籍の男性が座り込んだ後、すぐに横になったのを客室乗務員が発見。声をかけて水を渡すも状況は変わりませんでした。乗客の意識はありました。そのとき、目の前に着席していた医師が、自発的に協力を申し出て、持病を乗客に尋ねたところ、「糖尿の気がある」ということで、脈拍や呼吸などのバイタルを確認し、機内に備えていたチョコレートを2つ食べさせました。

機内には、JALドクターが乗り合わせているのを把握していたため、客室乗務員が援助をお願いしました。JALドクターは医療キットを開封し、血糖値測定器を使用。JALドクターが手助けしながら乗客の体を起こしました。座席に戻った後、2回目の食事の前にバイタルを再確認。乗客の体調は回復し、表情も改善し、受け答えも問題なくできるようになりました。

目的地に到着後、車椅子の利用や医療機関の受診を勧めましたが、乗客は「体調が安定した」と断り、飛行機を降りたということです。

■まずは体調管理！それでも体調不良になったときは…

移動中の機内や車内で体調を崩したときに備えてできることについて、JALは「お薬手帳や持病の常備薬を携行する」「過度な飲酒を避ける」「体調に異変を感じたら客室乗務員に早めに相談する」といったことのほか、「健康に不安のある方や航空機が適さない状態に該当する方は、主治医に事前に飛行機での旅行について相談してください」

JR東海は「気分がすぐれない場合がございましたら、巡回中の乗務員やパーサー、警備員に遠慮なくお申し付けください。また、周りでご気分のすぐれない方をお見かけした際も、同様にお申し付けください」とそれぞれ呼びかけています。