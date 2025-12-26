ヴィタメール、期間限定♡バレンタイン＆ホワイトデーの贅沢ショコラ

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」が、2026年1月10日よりバレンタイン＆ホワイトデー限定ショコラを販売♡サクサクのタルトやロゼシャンパンの贅沢ショコラ、一粒ずつの個性豊かなショコラまで、大切な方へのプレゼントや自分へのご褒美、友人とのティータイムにも最適。期間限定の味わいでショコラの季節を華やかにお楽しみいただけます。

ロゼシャンパン香る贅沢ショコラ



シャンパン・ショコラ

「シャンパン・ショコラ」は、世界中で愛される『モエ・エ・シャンドン』のロゼ・アンペリアルを使用したひと粒ショコラ。

ジュレとガナッシュの2層仕立てで、フルーティーな香りと華やかな渋みが口いっぱいに広がります♡

ジュエリーボックスのような光沢のあるパッケージも特別感を演出。価格は1個入1,296円（税込）です。販売期間は2026年1月10日～2月14日。

銀座コージーコーナーの”新春限定焼菓子ギフト”でお祝いしよう♪

とろけるフィリングのショコラタルト



タルト・オ・ショコラ

「タルト・オ・ショコラ」は、サクサクのタルト生地にとろけるチョコレートフィリングを閉じ込めた贅沢な一品。

キャラメルソース入りの“キャラメル・レ”や、フランボワーズの酸味とスイートチョコの“フランボワーズ・ノワール”など2つの味わいで楽しめます♡

5個入で3,132円（税込）、販売期間は1月10日～2月14日まで。大人の味わいを楽しむバレンタインにぴったりです。

カカオ本来の味わいを楽しむ詰め合わせ



サヴール・ド・カカオ

「サヴール・ド・カカオ」は、サントメ島産カカオや希少なホワイトカカオなど、産地ごとの奥深い味わいを楽しめるショコラの詰め合わせ。

8個入2,592円（税込）や、ヘーゼルナッツ入りクッキーも加えた13個入3,780円（税込）など、贈り物にも最適です。

ガナッシュやタブレット、ビスキュイ・ショコラなど、食感の違いも楽しめるのが魅力です。

ヴィタメールの限定ショコラで特別なひとときを



2026年1月10日から発売のヴィタメール,期間限定ショコラは、ロゼシャンパンやタルト、カカオの奥深い味わいを楽しめる贅沢なラインナップ。

大切な人への贈り物や自分へのご褒美にぴったり♡香りと食感のハーモニーを心ゆくまで味わい、バレンタイン＆ホワイトデーの特別な時間を演出してください♪ぜひチェックしてみてくださいね！