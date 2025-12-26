JEANASIS、Hondaコラボ♡プレリュード＆ロゴフーディ登場

JEANASIS（ジーナシス）が日本の名車Honda（ホンダ）と初コラボ♡2026年1月1日午前0時より公式WEBストアand STとZOZOTOWNで先行予約開始、1月16日から全国店舗でも販売予定です。プレリュードをモチーフにしたプルオーバーやロゴショートフーディの2型は、スポーティーなトレンド感を取り入れつつ日常のコーデにも馴染むデザインで、世代を問わず楽しめます♪

プレリュードを彩るプルオーバー



スウェットプルオーバー

Honda（ホンダ）の名車「プレリュード」のグラフィックを大胆にあしらったスウェットプルオーバー。カラーはブラック、グレー、レッドの3色展開で、フリーサイズ8,250円（税込）。

スポーティーさを残しつつ、日常のカジュアルコーデにも馴染むデザインです♡WEB先行予約は1月1日（木）午前0時、通常販売は1月16日（金）から。

ロゴショートフーディで遊び心をプラス



ロゴショートフーディ

Honda（ホンダ）のロゴをフロントに大胆プリントしたショートフーディも登場。ブラックとレッドの2色展開でフリーサイズ8,250円（税込）です。

カジュアルながらトレンド感あるシルエットで、デイリースタイルにアクセントを加える一着。先行予約は公式WEBストアand ST、ZOZOTOWNで1月1日（木）午前0時からスタート。

JEANASIS×Hondaで日常に遊び心を



JEANASISとHondaのコラボアイテムは、プレリュードグラフィックのプルオーバーやロゴショートフーディなど、日常のコーデに遊び心をプラスしてくれる限定デザイン♡

価格はそれぞれ8,250円（税込）で、公式WEBストアやZOZOTOWNで予約・購入可能。スポーティーさと洗練されたデザインを兼ね備え、2026年のファッションを楽しく彩ります♪