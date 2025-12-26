飛行機のトイレ、世界シェア50%…ANA・JALも出資した〈ジャムコ〉が、突如「上場廃止」した理由

飛行機のトイレや厨房、座席シート。実は、その多くがある日本企業によって作られていることをご存じだろうか。その名は「ジャムコ」。ボーイング社のワイドボディ機向け化粧室で独占供給を誇る、世界シェア50％のグローバル・ニッチトップ企業だが、2025年7月にある理由から「非上場」に。田宮寛之氏の著書『日本人が知らない!! 世界シェアNo.1のすごい日本企業』（プレジデント社）より、さらなる高みを目指すジャムコの成長戦略を読み解く。

厨房、トイレ…機内の“快適”を支える「ジャムコ」

会社データ

・本社……東京都立川市

・売上高……789億円

・純利益……42億円

・資本金……53億円

・創業年……1955年

・従業員数……2723人

・上場市場……非上場

（業績は2025年3月期）

航空機の内装品を製造するジャムコは、中・大型旅客機用の厨房設備の世界シェアは40％、化粧室の世界シェアは50％に達するメーカーだ。

厨房設備は航空機メーカーではなく、航空会社がどの製品を導入するかを決める。機内食の内容は航空会社の重要な戦略なので、各社ごとに厨房設備の仕様はさまざまだ。航空機の型式が同じでも厨房設備は同じではない。ジャムコは世界の航空会社約100社に厨房設備を納入している。

化粧室はジャムコが航空機メーカーに直接納める。航空機の型式が同じなら、航空会社が異なっていても同じ型式の化粧室が設置されている。ジャムコはボーイング社との関係が強く、ボーイング社のワイドボディ機（機内に複数の通路を持つ航空機）に搭載されている化粧室は、すべてジャムコ製だ。

1955年、航空機の整備会社としてスタート

ジャムコは1955年に伊藤忠航空整備株式会社として設立された。当初の事業は航空機の整備と修理だった。

1970年に日本航空と全日本空輸が資本参加し、同年に全日本空輸からボーイング727‐200用や737用の厨房設備と調理用機器を受注した。ここから航空機用内装品の開発・製造が本格化する。1979年には厨房設備での実績が認められてボーイング社から化粧室を受注した。

当時は機内で化粧室を組み立てる方式が一般的だったが、ジャムコはあらかじめ工場で化粧室を完成させた上で、機内に据え付けるユニット工法を採用。短い工期で作業を完了し高い評価を得て、その後は技術力と工期の正確さなどを武器に実績を積み上げていった。

2010年、他社のアクシデントで巡ってきた“チャンス”

ジャムコが厨房設備、化粧室の次の柱として力を入れているのがシートだ。内装品の花形であるシートは、機能性と安全性が重要であるのはもちろん、航空機内の雰囲気に影響を与えるため、航空会社はシート選びにこだわる。

ジャムコは参入のチャンスをうかがい準備を進めていたのだが、2010年に転機が訪れる。

当時、シンガポール航空（SQ）がシートの製造を依頼していた小糸工業がトラブルを起こし、シート製造が止まっていた。SQは導入予定のエアバスA380に搭載するシートがなくて困っていたのだ。

小糸工業の代わりにシート製造の依頼を受けたジャムコは、短期間で安全性試験と製造をやり遂げてSQから高く評価された。それ以降、SQのシート入札に参加できるようになり、今ではSQ以外のさまざまな航空会社にも納入している。

シート製品の成功により、内装品事業全体への相乗効果も期待できる。ジャムコは厨房設備、化粧室のほか、コックピットの内装品やドア、客室床板なども手がけている。そこにシートが加わり、旅客機内装品のすべてに対応できるようになった。今では航空会社からの内装工事を一括受注することも可能だ。

いまでは内装のみならず、「エンジン部品」や「構造部材」も製造

ジャムコが製造するのは内装品だけではない。溶接、ロウ付け（合金を溶かして接着剤のようにして金属と金属を接合する技術）、放電加工、レーザー加工、非破壊検査といった技術と航空宇宙関係で要求される認証を保有し、航空機エンジン部品や空調用機器も製造している。

さらに炭素繊維を使用した構造部材も得意とする。炭素繊維は高温処理によって炭素の分子が独特の結晶構造で強く結びつくため、軽くて丈夫という特徴がある。重さは鉄の約4分の1で、強度は約10倍。さびにくく耐熱性にすぐれている。航空機に使用するのに適した素材だ。

炭素繊維を使用した垂直尾翼用の構造部材は、エアバス機（A350を除く）に使用されているほか、エアバスA380型機の二階床の構造部材は2003年から独占供給を続けている。

7月に「上場廃止」も、約束されたさらなる発展

航空機生産には厳格な安全基準や各種の認証制度などがあり、容易に参入できないため、簡単に競合が現れることもない。一度、航空会社や航空機メーカーと信頼関係を築くことができれば仕事はしやすいし、簡単に取引が解消されることもない。

ジャムコは2025年7月17日、米投資ファンドのベインキャピタルによる買収にともない東証プライム市場への上場を廃止した。ベインキャピタルの傘下に入ったことで財務体質が安定し、設備投資や人員増強をしやすくなったと言える。

世界の民間航空機市場は年率3〜4％で増加する成長市場であり、ジャムコの業績は市場拡大とともに今後も伸びていくだろう。

田宮 寛之

東洋経済新報社

編集局編集委員